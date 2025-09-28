Співвласник SoftServe Тарас Кицмей поза межами своєї компанії інвестує 10-20% власних коштів, а співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк – менше 1%. Про свої радикально різні стратегії інвестування вони розповіли під час публічного інтервʼю з головним редактором Forbes Ukraine Борисом Давиденком. Чим керуються співвласники найбільших українських бізнесів у виборі підходу до вкладання особистого капіталу?

Кицмей поєднує фінансову вигоду з задоволенням та сміливо виходить за межі традиційного для себе ІТ, а Поперешнюк надає перевагу інвестувати в те, що знає найкраще – у «Нову пошту».

У що вкладають капітали успішні бізнесмени? Про це вони розповіли на Lviv Invest Forum під час публічного інтервʼю з головним редактором Forbes Ukraine Борисом Давиденком.

Як інвестує Кицмей: вкладати гроші в те, що подобається

2013 рік для співвласника SoftServe Тараса Кицмея був знаковим: після 16 років роботи в компанії він залишив посаду СЕО та вийшов з операційного бізнесу. «Я став вільним агентом», – каже Кицмей.

Компанія і досі залишається його основним активом, і основні інвестиції ідуть саме туди. Поза нею Кицмей інвестує 10-20% особистого капіталу і пишається тим, що жодної персональної інвестиції не має поза Україною.

Відхід від «операційки» спонукав підприємця приміряти на себе роль інвестора поза технологічним сектором. Перша проба – ресторан «Бачинських» у Львові. Вкладати гроші потрібно у те, що тобі самому подобається, вважає Кицмей. У «Бачинських» цей принцип він реалізував на повну: тестування нових страв і наливок, нові знайомства і навіть робота офіціантом у День кельнера.

«Ми не все міряємо грішми, хоча грішми також: добрий рахунок на табло має бути», – каже співвласник SoftServe.

Тарас Кицмей

Зі свіжих проектів Кицмей називає інвестиції в курорт «Плай». Усі попередні інвестиції в ІТ приносили цінність західному суспільству, а зараз йдеться про користь для суспільства, в якому ти живеш, каже він.

«Є такі в мене інвестиції, дуже соціальні, які я навіть сумніваюся, що повернуться. Наприклад, «Lem Station: Ревіталізація історичного трамвайного депо у Львові». Ми взяли в аренду трамвайне депо на 50 років. Обіцяли інвестувати $3-5 млн і трамвайне депо запрацює по-новому, – розповідає Кицмей. – А на сьогодні інвестували вже понад $10 млн. Терміни повернення інвестицій дуже падають, але буде новий івент-хол, в кінці 2025 року відкриємо наступну чергу».

Говорячи про пасивні інвестиції на фондовому ринку, Кицмей виділяє інвестиції в державні облігації США. Капіталовкладення в цінні папери мають особливість: виходити з них потрібно на підйомі ринку, а отже це не можна зробити будь-коли.

Сам же SoftServe не планує ставати публічною компанією, бо так нею складніше керувати, каже Кицмей.

Секрет інвестицій Поперешнюка: чому почати треба з себе

Три роки тому співзасновники «Нової пошти» Володимир Поперешнюк та #Вʼячеслав Климов, а також засновник Fedoriv Group Андрій Федорів започаткували венчурний фонд Vesna Capital. З тих пір фонд інвестував понад 5 млн євро у 23 технологічні стартапи, зазначав раніше Федорів.

«Це дозволяє подивитися на інших підприємців згори, і на себе також», – каже Поперешнюк.

Досвід Vesna Capital показав бізнесмену: бути інвестором складніше, аніж підприємцем. Адже підприємець добре знає свою справу і сектор, в якому він працює, і навіть на інтуїтивному рівні розуміє, куди треба інвестувати. Тоді як інвестор вкладає гроші в галузь, яку він знає поверхнево.

Через Vesna Capital він «тренує інвесторські навички». Має також накопичення в золоті. Однак основний капітал вкладає у власну компанію. Щорічний інвестиційний бюджет «Нової пошти» складає $200-$300 млн. Тоді як поза компанією вкладає менше 1%.

Гарний підприємець не дорівнює гарний інвестор і навпаки, тому що це дві різні ролі, вважає співвласник «Нової пошти». Коли ці ролі перетинаються «в одній голові», порушується баланс.

«Капіталіст-Володимир передає інвестиції підприємцю-Володимиру, щоб той вигідно розпорядився ними, – каже Поперешнюк. – І часто я ловлю себе на думці, що капіталіст-Володимир балує підприємця-Володимира. Маючи багато грошей, підприємець припускається помилок і перестає цінувати капітал».

Врешті, кожен підприємець має стати інвестором, питання лише – коли це станеться: у 20 років – бо це природжений інвестор чи в 80 – коли на бізнес уже не вистачатиме сил, вважає бізнесмен.

Володимир Поперешнюк Фото прес-служба Нової Пошти

На перших порах обмеження капіталу «Нової пошти» слугувало стимулом для найбільш ефективних рішень, пригадує Поперешнюк. І додає: компанія відійшла від цього, але зараз змінює свою стратегію інвестування.

«Дивлячись на інвестиції великих коштів у значні обʼєкти, я задаюсь питанням: а чи варто воно було? Чи не можна було знайти інший шлях фінансування? Оренда, франчайзинг, кошти партнерів», – каже співвласник «Нової пошти».

«Десь 70% інвестицій я міг не робити, міг би знайти інші шляхи, як зробити те саме», – додає він.

Зараз «Нова пошта» повністю переглядає стратегію сотрувальних систем. Якщо раніше компанія будувала найбільші в Європі сотрувальні центри, то зараз такі складні західні системи потребують дорогого обслуговування. Плюс – проблема з установкою: європейські фахівці не приїздять в Україну, доводиться самим їх встановлювати через онлайн-консультації. «Але гроші їм платиш все одно», – констатує Поперешнюк. Замість цього компанія робить ставку на роботизацію, і це дешевше.

«Тобто я роблю те саме, тільки в сто разів дешевше, та постійно думаю: а чи варто робити це власними грошима?» – каже Поперешнюк.

Починайте з інвестицій в себе, радить бізнесмен. Інвестиції залежать від суми. Чим менш важлива для інвестора сума, тим легше ти приймаєш це рішення.

Інвестувати в інших підприємців і інші компанії – це великий ризик, який неможливо контролювати. «Я можу відповідати тільки за свою компанію, – каже він. – І щодо збереження капіталу, треба вкладати у те, на чому ти розумієшся».