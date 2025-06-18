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Верховна Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада перенесла на 1 січня 2026 року вимогу щодо обов’язкового вмісту 5% біоетанолу в бензині з октановим числом нижче 98. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Деталі 

  • «Рада відклала до 1 січня 2026 року норму про обов’язковий 5% вміст біоетанолу в паливі. Цю поправку включили до законопроєкту №13134, який ухвалили в цілому», – зазначив депутат.

Контекст 

У червні 2024 року парламент ухвалив закон №3769-IX, який зобов’язує додавати щонайменше 5% біоетанолу до складу бензину з 1 травня 2025 року. Ця вимога не стосується палива з октановим числом 98 і вище.

Згідно із законом, продаж бензину без біокомпонентів на АЗС каратиметься штрафом у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 л партії, що реалізується (наразі це понад 21 000 грн).

Запровадження норми пояснюється міжнародними зобов’язаннями України щодо збільшення частки відновлюваної енергії в транспортному секторі та умовами членства в Енергетичному співтоваристві.

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