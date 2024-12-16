Megogo запускає онлайн-книгарню. Витрати можуть сягнути $40 000 – $100 000. Чим вона відрізнятиметься від конкурентів

Онлайн-книгарня Megogo Books почала роботу 16 грудня. На сайті представлені 120 видавництв. Це лише початок, кажуть у Megogo. Як новий гравець конкуруватиме з лідерами книжкового онлайн-ритейлу – Yakaboo і «Книгарнею Є»?

Медіасервіс Megogo запустив онлайн-книгарню Megogo Books. На старті там доступні близько 10 000 книг від більш ніж 130 українських видавництв. «Протягом наступних кількох місяців плануємо укласти ще понад 50 угод», – зазначає маркетинг-директорка Megogo Валерія Толочина.

Megogo – серйозний конкурент багатьом гравцям ринку, вважає директор мережі книгарень «Книголенд» Ігор Зарудко. Найбільші онлайн-продавці книжок – Yakaboo і «Книгарня Є». Виторг Yakaboo за 2023 рік – 503 млн грн, «Книгарні Є» – 412 млн грн. За два роки компанія збільшила виторг від онлайн-продажів у 2,6 раза, за даними Українського інституту книги.