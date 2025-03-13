Pokémon GO змінює власника. Саудівська Scopely купує студію Niantic за $3,5 млрд

Компанія Scopely, що належить компанії Savvy Games із Саудівської Аравії, купує ігровий бізнес студії Niantic, включно з її грою Pokémon GO, за $3,5 млрд. Про це йдеться у пресрелізі Scopely.

Деталі

У межах угоди до Scopely приєднаються команди Niantic та їхні проєкти: Pokémon GO, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now, а також додатки Campfire і Wayfarer.

Команди Niantic продовжать роботу під керівництвом Scopely, яка налічує понад 2300 співробітників.

Передбачається, що технологічна платформа Niantic стане окремою компанією Niantic Spatial Inc., яка займатиметься геопросторовими технологіями та AR-іграми, як-от Ingress Prime і Peridot. Угоду ще мають схвалити регулятори.

У 2024 році ігри Niantic залучили понад 30 млн активних користувачів щомісяця та заробили $1 млрд.

Pokémon GO залишається у топ-10 мобільних ігор щороку з 2016-го. У 2024 році в ній зіграло 100 млн унікальних гравців, з яких 20 млн активні щотижня. Гравці проводять у грі в середньому 40 хвилин на день, половина повертається щоденно. Офлайн-заходи гри, як-от Pokémon GO Fest, продали 2 млн квитків у 2024 році.

Pikmin Bloom у 2024 році досяг піку активних гравців, а Monster Hunter Now зібрав 15 млн завантажень за сім місяців після запуску.

Контекст

Scopely, відома іграми MONOPOLY GO! і MARVEL Strike Force, розширює портфоліо, роблячи ставку на соціальні проєкти. Придбання Niantic, чиї ігри просувають офлайн-взаємодію, посилює цю стратегію. У 2024 році компанії разом охопили 500 млн гравців, ставши одним із лідерів ринку.

Scopely активно використовує дані та аналітику для оптимізації ігрового досвіду та монетизації. У 2020 році компанія привернула увагу, коли отримала інвестицію від Advance, що оцінило її в понад $1,7 млрд. У 2023 році Scopely придбала Savvy Games Group за $4,9 млрд.

Scopely відома партнерськими угодами з великими брендами, такими як Marvel, Star Trek та The Walking Dead, що дозволяє їй створювати ігри на основі популярних франшиз.

Niantic спеціалізується на розробці відеоігор, особливо в жанрі ігор доповненої реальності (AR). Вона найбільш відома завдяки неймовірно популярній мобільній грі Pokémon GO.

Компанія була заснована Джоном Ханке, і вона виникла як стартап у Google під назвою Niantic Labs у 2010 році. Пізніше, у 2015 році, вона стала незалежною компанією.

Niantic фокусується на створенні ігор, які заохочують гравців виходити на вулицю та досліджувати навколишній світ. Їх ігри часто поєднують віртуальний світ з реальним, використовуючи GPS та можливості камери смартфонів.