OpenAI хоче довести, що генеративний ШІ здатний створювати фільми швидше й дешевше, ніж це робить Голлівуд, пише WSJ . Компанія надає свої інструменти та обчислювальні потужності для виробництва повнометражного анімаційного фільму Critterz, який планують випустити у світовий прокат наступного року.

Деталі

Critterz розповідає історію лісових створінь, чиє село змінюється після появи незнайомця. Автор ідеї – креативний спеціаліст OpenAI Чад Нельсон, який почав роботу над персонажами ще у 2021 році, тестуючи інструмент DALL-E.

Над виробництвом працюють студії Vertigo Films із Лондона та Native Foreign із Лос-Анджелеса, а фінансує проєкт материнська компанія Federation Studios.

Бюджет мультфільму становить менше $30 млн, тоді як створення подібних картин зазвичай коштує у кілька разів дорожче.

Команда хоче завершити роботу за дев’ять місяців замість традиційних трьох років. Голоси персонажам озвучуватимуть актори, а ескізи художників оброблятимуться через інструменти OpenAI, включно з GPT-5.

Скріншот з проморолика мультфільму Critterz

Контекст

Голлівуд лише обережно інтегрує штучний інтелект у виробничі процеси. Netflix, Disney та інші студії експериментують із технологіями, але водночас стикаються з критикою з боку профспілок акторів і сценаристів, які побоюються скорочення робочих місць.

Додаткову напругу створюють судові процеси проти ШІ-компаній через можливе порушення авторських прав. Якщо Critterz стане успішним у прокаті, це може прискорити інтеграцію ШІ в індустрію та знизити бар’єри входу для незалежних творців.