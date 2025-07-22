Романтичне фентезі «Мавка. Справжній міф» від Film.ua вийде у кіно у березні 2026-го. Творці найкасовішої стрічки в історії України – анімаційної «Мавка. Лісова пісня», що зібрала у світовому прокаті майже $20 млн, – представлять повнометражний фільм для аудиторії віком 12+. На що вони ставлять цього разу?

Вісім років роботи та майже 190 млн грн знадобилося команді Film.ua Group, щоб створити найкасовіший фільм в історії України – «Мавка. Лісова пісня». Мультфільм зібрав майже $20 млн у світовому прокаті, за даними компанії. Три роки потому Мавка повертається: у березні 2026-го виходить романтичне фентезі із міфічною героїнею у головній ролі.

Бюджет «Мавка. Справжній міф» у 4,5 рази менший, ніж у мультфільму. Без витрат на маркетинг виробництво обійдеться в $1 млн, каже в. о. СЕО Film.ua Group Сергій Созановський.