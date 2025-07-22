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Мавка у кіно. Film.ua знімає фентезі «Мавка. Справжній міф» за $1 млн. Чи вдасться повторити тріумф мультфільму?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

головні герої фільму «Мавка. Справжній міф» /колаж Аліна Кохан

Головні ролі у фільмі «Мавка. Справжній міф» виконали Аліна Бочарова та Іван Довженко. Фото колаж Аліна Кохан

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Романтичне фентезі «Мавка. Справжній міф» від Film.ua вийде у кіно у березні 2026-го. Творці найкасовішої стрічки в історії України – анімаційної «Мавка. Лісова пісня», що зібрала у світовому прокаті майже $20 млн, – представлять повнометражний фільм для аудиторії віком 12+. На що вони ставлять цього разу?

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Вісім років роботи та майже 190 млн грн знадобилося команді Film.ua Group, щоб створити найкасовіший фільм в історії України – «Мавка. Лісова пісня». Мультфільм зібрав майже $20 млн у світовому прокаті, за даними компанії. Три роки потому Мавка повертається: у березні 2026-го виходить романтичне фентезі із міфічною героїнею у головній ролі. 

Бюджет «Мавка. Справжній міф» у 4,5 рази менший, ніж у мультфільму. Без витрат на маркетинг виробництво обійдеться в $1 млн, каже в. о. СЕО Film.ua Group Сергій Созановський

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