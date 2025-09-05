Блогер і режисер Антон Птушкін випустив свій другий документальний фільм «Антарктида». Це кіноподорож до станції «Академік Вернадський», де працюють українські полярники. Стрічка в прокаті з 4 вересня. Як її оцінили перші глядачі? Forbes Ukraine зібрав пʼять відгуків про фільм від підприємців та креативників
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Антон Птушкін не планував знімати другу документальну стрічку. «Я зайшов [у документалістику] і вийшов», – сказав режисер у жовтні 2024 року на форумі Kyiv Media Week. Перша картина Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна» увійшла до п’ятірки найкасовіших українських документальних фільмів з бокс-офісом 4,6 млн грн.
У березні 2025-го блогер вирушив до Південного полюса, приєднавшись до 30-ї Української антарктичної експедиції. Птушкін зафільмував подорож полярників на криголамі «Ноосфера» і тиждень прожив на станції «Академік Вернадський».
Коли половина випуску про Антарктиду була змонтована, команда фільму винайняла невеличкий кінотеатр, щоб оцінити результат роботи. «Вирішили, що Антарктиду все ж таки треба показувати на великому екрані», – говорить Птушкін.
Робота над фільмом тривала пів року. «Найцікавіший матеріал, з яким я коли-небудь працював», – зазначає режисер. «Це і подолання протоки Дрейка на криголамі, і побут на станції «Академік Вернадський» – з можливістю зазирнути в холодильник полярників», – йдеться в описі стрічки.
Фільм вийшов в український прокат 4 вересня. «Ми звикли, що про круті наукові дослідження нам розповідає NASA, а якісні зйомки природи треба дивитись на National Geographic, – каже директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. – «Антарктида» доводить, що ми маємо і світового рівня науку, і кінодокументалістів».
Що про фільм думають представники креативної індустрії та підприємці? Forbes Ukraine зібрав п’ять відгуків про стрічку.
Ігор Фінашкін, засновник креативної агенції I AM IDEA
National Geographic може позаздрити тим кадрам, які зняв Антон. Антарктида вражаюче гарна. Ми знаємо про це місце здебільшого з підручників із географії чи новин про глобальне потепління, але мало розуміємо, що там відбувається. Як в Антарктиді живуть люди, або як береться біопсія в кита чи досліджуються погодні умови?
Фільм показує, що експедиція – неймовірно складний операційний процес. Люди приїздять на цілий рік, тому вся логістика, доставка провізії, психологічне здоровʼя – жоден із пунктів не можна порушити. Вразило, наскільки велике значення має меню полярників. Різноманітність і смак їжі впливають на психіку, і це один із викликів перебування команди в ізоляції.
Багато фактів наштовхують на думки. Наприклад, що у 2048 році буде зняте вето на видобуток корисних копалин у Антарктиді. На що перетвориться ця природна краса?
Усе, що я знав про Антарктиду до цього фільму, було верхівкою айсберга. Антон показав, що приховане «під водою».
Олександр Циборт, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку
Фільм справив сильне враження. Тут збереглося все те, за що ми любимо тревел-блог Птушкіна – легкість, тепло. Водночас, це справжнє кіно – актуальне, глибоке, великий документальний метр.
Зачепила історія нашої станції «Академік Вернадський». Навіть під час війни Україна працює в Антарктиді, проводить дослідження й робить відкриття. Це сильний сигнал: ми не зупинились, ми розвиваємось.
Такі історії потрібні, бо вони показують Україну світу як країну науки й людей, які рухаються вперед, попри все.
Іван Уривський, режисер-постановник Театру Франка
«Антарктида» надихнула. Це можливість відкрити для себе місця, де ніколи не побуваєш. Переглядаючи це кіно, я отримав задоволення та багато нової інформації. Воно чудово зроблене візуально та сенсово, а ще там багато гумору.
Окремі епізоди захоплюють так, наче це художній фільм. Наприклад, коли кит бʼє човен або за ним полює хижа риба. Антон вміє створити в глядача відчуття, що він є співучасником подій.
Це кіно могло вийти на YouTube, але я радий, що його можна подивитися в кінотеатрах – фільм вартий великого екрану.
Юлія Соловей, співзасновниця Ukraine WOW, партнерка в GresTodorchuk
Перед показом Антон сказав, що, хоч на афіші й написано «Антарктида», насправді це фільм про Україну. І він мріє, що кожен глядач вийде з кінотеатру трохи більш гордим українцем.
Коли дивишся стрічку, наче подорожуєш разом із Антоном: смієшся з його жартів, обговорюєш пінгвінів, станцію Вернадського і те, як закачало сьогодні під час дороги.
Як на мене, вдався дуже крутий продукт, що буде цікавий широкій аудиторії: дітям, дорослим, професійній спільноті, тим, хто ніколи не цікавився роботою станції.
Володимир Завадюк, продюсер, керівник департаменту Big Brave Events 1+1 Media
Птушкін із фільмом «Антарктида» потрапив у тренд – зараз у світі є попит на ескапізм і пригодницькі історії. Мені дуже сподобалася ця картина, під кінець фільму був розчулений до сліз. Дуже пізнавально, просто і водночас масштабно. Це новий погляд на контент для великих екранів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.