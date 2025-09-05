Блогер і режисер Антон Птушкін випустив свій другий документальний фільм «Антарктида». Це кіноподорож до станції «Академік Вернадський», де працюють українські полярники. Стрічка в прокаті з 4 вересня. Як її оцінили перші глядачі? Forbes Ukraine зібрав пʼять відгуків про фільм від підприємців та креативників

Антон Птушкін не планував знімати другу документальну стрічку. «Я зайшов [у документалістику] і вийшов», – сказав режисер у жовтні 2024 року на форумі Kyiv Media Week. Перша картина Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна» увійшла до п’ятірки найкасовіших українських документальних фільмів з бокс-офісом 4,6 млн грн.

У березні 2025-го блогер вирушив до Південного полюса, приєднавшись до 30-ї Української антарктичної експедиції. Птушкін зафільмував подорож полярників на криголамі «Ноосфера» і тиждень прожив на станції «Академік Вернадський».

Коли половина випуску про Антарктиду була змонтована, команда фільму винайняла невеличкий кінотеатр, щоб оцінити результат роботи. «Вирішили, що Антарктиду все ж таки треба показувати на великому екрані», – говорить Птушкін.

Робота над фільмом тривала пів року. «Найцікавіший матеріал, з яким я коли-небудь працював», – зазначає режисер. «Це і подолання протоки Дрейка на криголамі, і побут на станції «Академік Вернадський» – з можливістю зазирнути в холодильник полярників», – йдеться в описі стрічки.

Фільм вийшов в український прокат 4 вересня. «Ми звикли, що про круті наукові дослідження нам розповідає NASA, а якісні зйомки природи треба дивитись на National Geographic, – каже директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. – «Антарктида» доводить, що ми маємо і світового рівня науку, і кінодокументалістів».

Що про фільм думають представники креативної індустрії та підприємці? Forbes Ukraine зібрав п’ять відгуків про стрічку.

Ігор Фінашкін, засновник креативної агенції I AM IDEA

National Geographic може позаздрити тим кадрам, які зняв Антон. Антарктида вражаюче гарна. Ми знаємо про це місце здебільшого з підручників із географії чи новин про глобальне потепління, але мало розуміємо, що там відбувається. Як в Антарктиді живуть люди, або як береться біопсія в кита чи досліджуються погодні умови?

Фільм показує, що експедиція – неймовірно складний операційний процес. Люди приїздять на цілий рік, тому вся логістика, доставка провізії, психологічне здоровʼя – жоден із пунктів не можна порушити. Вразило, наскільки велике значення має меню полярників. Різноманітність і смак їжі впливають на психіку, і це один із викликів перебування команди в ізоляції.

Багато фактів наштовхують на думки. Наприклад, що у 2048 році буде зняте вето на видобуток корисних копалин у Антарктиді. На що перетвориться ця природна краса?

Усе, що я знав про Антарктиду до цього фільму, було верхівкою айсберга. Антон показав, що приховане «під водою».

«National Geographic може позаздрити цим кадрам», – каже про стрічку Ігор Фінашкін з I AM IDEA Фото надано пресслужбою

Олександр Циборт, заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку

Фільм справив сильне враження. Тут збереглося все те, за що ми любимо тревел-блог Птушкіна – легкість, тепло. Водночас, це справжнє кіно – актуальне, глибоке, великий документальний метр.

Зачепила історія нашої станції «Академік Вернадський». Навіть під час війни Україна працює в Антарктиді, проводить дослідження й робить відкриття. Це сильний сигнал: ми не зупинились, ми розвиваємось.

Такі історії потрібні, бо вони показують Україну світу як країну науки й людей, які рухаються вперед, попри все.

«Найцікавіший матеріал, з яким я коли-небудь працював», – каже Антон Птушкін про «Антарктиду» Фото надано пресслужбою

Іван Уривський, режисер-постановник Театру Франка

«Антарктида» надихнула. Це можливість відкрити для себе місця, де ніколи не побуваєш. Переглядаючи це кіно, я отримав задоволення та багато нової інформації. Воно чудово зроблене візуально та сенсово, а ще там багато гумору.

Окремі епізоди захоплюють так, наче це художній фільм. Наприклад, коли кит бʼє човен або за ним полює хижа риба. Антон вміє створити в глядача відчуття, що він є співучасником подій.

Це кіно могло вийти на YouTube, але я радий, що його можна подивитися в кінотеатрах – фільм вартий великого екрану.

Робота над стрічкою «Антарктида» тривала пів року Фото надано пресслужбою

Юлія Соловей, співзасновниця Ukraine WOW, партнерка в GresTodorchuk

Перед показом Антон сказав, що, хоч на афіші й написано «Антарктида», насправді це фільм про Україну. І він мріє, що кожен глядач вийде з кінотеатру трохи більш гордим українцем.

Коли дивишся стрічку, наче подорожуєш разом із Антоном: смієшся з його жартів, обговорюєш пінгвінів, станцію Вернадського і те, як закачало сьогодні під час дороги.

Як на мене, вдався дуже крутий продукт, що буде цікавий широкій аудиторії: дітям, дорослим, професійній спільноті, тим, хто ніколи не цікавився роботою станції.

Фільм «Антарктида» вийшов в український прокат 4 вересня Фото надано пресслужбою

Володимир Завадюк, продюсер, керівник департаменту Big Brave Events 1+1 Media

Птушкін із фільмом «Антарктида» потрапив у тренд – зараз у світі є попит на ескапізм і пригодницькі історії. Мені дуже сподобалася ця картина, під кінець фільму був розчулений до сліз. Дуже пізнавально, просто і водночас масштабно. Це новий погляд на контент для великих екранів.