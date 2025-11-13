Викриті факти корупції в енергетичному секторі України підкреслюють важливість забезпечення антикорупційних інституцій можливостями, довірою та свободою для виконання своїх обовʼязків. Про це заявила директорка з комунікацій Міжнародного валютного фонду Джулі Козак на брифінгу у Фонді 13 листопада, передає кореспондент «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

«Захист незалежності та функціональності антикорупційних інституцій є, безперечно, критичним пріоритетом», – сказала вона.

За словами Козак, під час візиту місії в Україну щодо обговорення нової програми, який відбудеться незабаром, значна увага в обговореннях буде приділена реформам у сфері боротьби з корупцією та кращого державного управління.

Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції.

«Це центральний елемент реформ для донорської спільноти», – наголосила Козак.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили, що викрили масштабну корупційну схему в енергетичному секторі України (операція «Мідас»), яка, за даними слідства, діяла 15 місяців і могла завдати державі збитків на $100 млн. У межах справи сімом особам оголошено підозру, затримано п’ять осіб.

Розслідування вже призвело до арештів, відставок міністрів та держслужбовців.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатома».

Forbes Ukraine веде хроніку подій справи корупції в «Енергоатомі».