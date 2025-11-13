Разоблаченные факты коррупции в энергетическом секторе Украины подчеркивают важность обеспечения антикоррупционных институтов возможностями, доверием и свободой для выполнения своих обязанностей. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак на брифинге в Фонде 13 ноября, передает корреспондент «Интерфакс-Украина».
Подробности
- «Защита независимости и функциональности антикоррупционных институций является, безусловно, критическим приоритетом», – сказала она.
- По словам Козак, во время визита миссии в Украину по обсуждению новой программы, который состоится в скором времени, значительное внимание в обсуждениях будет уделено реформам в сфере борьбы с коррупцией и лучшему государственному управлению.
- Украина нуждается в надежной антикоррупционной архитектуре, чтобы создать равные условия, защитить государственные ресурсы, улучшить бизнес-климат и привлечь частные инвестиции.
- «Это центральный элемент реформ для донорского сообщества», – подчеркнула Козак.
Контекст
10 ноября НАБУ и САП заявили, что разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетическом секторе Украины (операция «Мидас»), которая, по данным следствия, действовала 15 месяцев и могла нанести государству убытки на $100 млн. В рамках дела семи лицам объявлено подозрение, задержаны пять человек.
Расследование уже привело к арестам, отставкам министров и госслужащих.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против фигурантов дела «Энергоатома».
Forbes Ukraine ведет хронику событий по делу о коррупции в «Энергоатоме».
