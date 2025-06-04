Компанія GlobalFoundries, найбільший американський виробник чипів на замовлення, оголосила про інвестиції в $16 млрд для розширення виробництва в США. Це реакція на зростаючий попит на локальне виробництво та бум штучного інтелекту, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Із загальної суми $13 млрд планується спрямувати на розширення існуючих заводів у Нью-Йорку та Вермонті, а $3 млрд – на дослідження передової упаковки чипів та інших технологій у США.

Гендиректор Тім Брін наголосив, що інвестиції є відповіддю на «вибухове зростання штучного інтелекту», яке стимулює попит на енергоефективні чипи з високою пропускною здатністю для дата-центрів, комунікаційної інфраструктури та ШІ-пристроїв. .

Компанія співпрацює з провідними технологічними компаніями, такими як Apple, SpaceX, AMD, Qualcomm, NXP і General Motors, які прагнуть перенести критично важливі ланцюги постачання до США та диверсифікувати їх, йдеться у повідомленні.

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Контекст

GlobalFoundries утворилася шляхом злиття виробничих потужностей Advanced Micro Devices і Chartered Semiconductor, отримавши заводи в США, Німеччині та Сінгапурі. Відмовившись конкурувати з Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. у передових технологіях, компанія зосередилася на дешевших методах виробництва чипів. GlobalFoundries спеціалізується на виробництві «базових» чипів, які не потребують найсучасніших технологій, але виконують критично важливі функції, такі як управління живленням і передача даних у пристроях.

Компанія, контрольована урядом Абу-Дабі, раніше не дуже активно інвестувала, витрачаючи в середньому $1,4 млрд щороку на нові заводи та обладнання за останні п’ять років, зазначив Bloomberg. Це значно менше, ніж десятки мільярдів, які інвестують Intel і Samsung.