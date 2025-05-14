Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Трамп надасть Саудівській Аравії та ОАЕ розширений доступ до ШІ-чипів Nvidia та AMD

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкриває шлях до масштабного розгортання штучного інтелекту в Саудівській Аравії та ОАЕ, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Американські техногіганти Nvidia, AMD, Amazon і OpenAI вже готують інвестиції на десятки мільярдів доларів у регіон.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Деталі

  • Найближчими днями США мають офіційно оголосити про угоди з Саудівською Аравією та ОАЕ, які передбачають постачання їм передових ШІ-чипів від Nvidia та AMD. 
  • За даними джерел агентства, ОАЕ зможе імпортувати понад мільйон чипів Nvidia до 2027 року, з них 500 000 щорічно, що значно перевищує обмеження, запроваджені адміністрацією Байдена.
  • Компанія Humain, створена для розвитку ШІ-інфраструктури в Саудівській Аравії, отримає сотні тисяч найсучасніших чипів Nvidia, зокрема 18 000 GB300 Grace Blackwell. AMD також долучається до проєкту з постачанням чипів та софту для дата-центрів між США та Саудівською Аравією на суму $10 млрд.

Інші масштабні ініціативи

  • Amazon та Humain інвестують понад $5 млрд у створення «ШІ-зони» в Саудівській Аравії з маркетплейсом ШІ-агентів для уряду.
  • Cisco співпрацює з Humain та розширює партнерство з G42 в ОАЕ.
  • Super Micro підписала угоду на $20 млрд із DataVolt на поставки серверів.
  • STV за підтримки Google запускає фонд на $100 млн для стартапів у MENA-регіоні.
  • Американська Global AI готує спільні проєкти з Humain і планує будівництво дата-центрів у Нью-Йорку та інших локаціях.
  • OpenAI планує побудувати дата-центр в ОАЕ.

Контекст

Візит Трампа до Перської затоки підкреслює стратегічний акцент США на технологічне лідерство та економічні зв’язки з регіоном. Послаблення обмежень на експорт ШІ-чипів відкриває можливості для американських компаній, але викликає занепокоєння щодо безпеки технологій: як за таких обсягів США будуть боротися із загрозою витоку технології в Китай. 

Напочатку січня адміністрація Джо Байдена оголосила про запровадження нового регулювання доступу до ШІ-технологій, яке ділить світ на три зони: союзники США (ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея) мають отримати майже вільний доступ до ШІ-чипів і дата-центрів; «недружні» країни (РФ, Китай, Іран, Венесуела, Лівія, Північна Корея) – заборона на ШІ-чипи та експорт великих мовних моделей; решта країн, включно з країнами Перської затоки, мали отримати ліміт у 50 000 GPU на рік у 2025–2027 роках. 

Матеріали по темі

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні