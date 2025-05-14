Трамп надасть Саудівській Аравії та ОАЕ розширений доступ до ШІ-чипів Nvidia та AMD

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкриває шлях до масштабного розгортання штучного інтелекту в Саудівській Аравії та ОАЕ, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Американські техногіганти Nvidia, AMD, Amazon і OpenAI вже готують інвестиції на десятки мільярдів доларів у регіон.

Деталі

Найближчими днями США мають офіційно оголосити про угоди з Саудівською Аравією та ОАЕ, які передбачають постачання їм передових ШІ-чипів від Nvidia та AMD.

За даними джерел агентства, ОАЕ зможе імпортувати понад мільйон чипів Nvidia до 2027 року, з них 500 000 щорічно, що значно перевищує обмеження, запроваджені адміністрацією Байдена.

Компанія Humain, створена для розвитку ШІ-інфраструктури в Саудівській Аравії, отримає сотні тисяч найсучасніших чипів Nvidia, зокрема 18 000 GB300 Grace Blackwell. AMD також долучається до проєкту з постачанням чипів та софту для дата-центрів між США та Саудівською Аравією на суму $10 млрд.

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Інші масштабні ініціативи

Amazon та Humain інвестують понад $5 млрд у створення «ШІ-зони» в Саудівській Аравії з маркетплейсом ШІ-агентів для уряду.

Cisco співпрацює з Humain та розширює партнерство з G42 в ОАЕ.

Super Micro підписала угоду на $20 млрд із DataVolt на поставки серверів.

STV за підтримки Google запускає фонд на $100 млн для стартапів у MENA-регіоні.

Американська Global AI готує спільні проєкти з Humain і планує будівництво дата-центрів у Нью-Йорку та інших локаціях.

OpenAI планує побудувати дата-центр в ОАЕ.

Контекст

Візит Трампа до Перської затоки підкреслює стратегічний акцент США на технологічне лідерство та економічні зв’язки з регіоном. Послаблення обмежень на експорт ШІ-чипів відкриває можливості для американських компаній, але викликає занепокоєння щодо безпеки технологій: як за таких обсягів США будуть боротися із загрозою витоку технології в Китай.

Напочатку січня адміністрація Джо Байдена оголосила про запровадження нового регулювання доступу до ШІ-технологій, яке ділить світ на три зони: союзники США (ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея) мають отримати майже вільний доступ до ШІ-чипів і дата-центрів; «недружні» країни (РФ, Китай, Іран, Венесуела, Лівія, Північна Корея) – заборона на ШІ-чипи та експорт великих мовних моделей; решта країн, включно з країнами Перської затоки, мали отримати ліміт у 50 000 GPU на рік у 2025–2027 роках.