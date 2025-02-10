Виробництво сталі зросло після піврічного падіння

У січні добове виробництво сталі в Україні становило 19 700 т. Про це свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром». Востаннє добове виробництво сталі демонструвало зростання у червні 2024-го, коли досягло 24 500 т. Після цього щомісяця спостерігалось зниження показника.

Ключові факти

Українські металургійні підприємства у січні 2025 року відносно січня минулого року збільшили виробництво чавуну на 7,2%, до 0,6 млн т, сталі – на 12,3%, до 0,6 млн т, прокату – на 6%, до 0,48 млн т.

У січні виробництво чавуну досягло 595 000 т, що на 5% більше, ніж у грудні.

Минулого місяця виплавка сталі становила 611 000 т (на 12% більше, ніж у грудні). Таким чином добове виробництво сталі в Україні становило 19 700 т. Для порівняння у грудні цей показник становив 17 600 т, а у січні 2024-го року – 17 500 т (найменше значення за весь минулий рік).

Виробництво металопрокату у січні 2025-го зменшилось до 480 000 т (на 0,2% менше, ніж у грудні).

Контекст

У 2024 році Україна значно збільшила металургійне виробництво порівняно з попереднім роком. Найбільший приріст зафіскований у виробництві сталі – 21,6%. Обсяг виробництва у 2024 році зріс на 18,1% і досяг 7 млн т. Випуск продукції за підсумками минулого року зріс на 15,8% до 6,2 млн т.

Торік Україна експортувала 33,7 млн т залізорудної сировини (ЗРС), що у 1,9 раза більше, ніж у 2023-му, свідчать дані Державної митної служби України. Чорних металів – 6,5 млн т, що майже на чверть більше. Хоча експорт руди та чорних металів зростає, їхній фізичний обсяг все ще помітно менший за рівень, який спостерігався до повномасштабного вторгнення. Експорт чорних металів становить менше третини обсягу 2021 року, руди – 76%.