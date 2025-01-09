Україна збільшила виробництво сталі у 2024 році на 22%

Україна у 2024 році значно збільшила металургійне виробництво порівняно з попереднім роком. Найбільший приріст зафіскований у виробництві сталі – 21,6%, свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром» від 9 січня.

Ключові факти

Чавун. Обсяг виробництва у 2024 році зріс на 18,1% і досяг 7 млн т порівняно з 6 млн т у 2023 році. Найкращий місяць у динаміці – січень, коли приріст досяг 44,5% (554 700 т у 2024 році проти 383 900 т у 2023 році).

Обсяг виробництва у 2024 році зріс на 18,1% і досяг 7 млн т порівняно з 6 млн т у 2023 році. Найкращий місяць у динаміці – січень, коли приріст досяг 44,5% (554 700 т у 2024 році проти 383 900 т у 2023 році). Сталь. Зафіксовано зростання за рік на 21,6% – з 6,2 млн т у 2023 році до 7,6 млн т у 2024 році. Найкращий місяць за динамікою – січень: приріст становив 91,6% (544 000 т проти 283 900 т у 2023 році).

Зафіксовано зростання за рік на 21,6% – з 6,2 млн т у 2023 році до 7,6 млн т у 2024 році. Найкращий місяць за динамікою – січень: приріст становив 91,6% (544 000 т проти 283 900 т у 2023 році). Прокат. Випуск продукції за підсумками минулого року зріс на 15,8% – з 5 млн т до 6,2 млн т. Найкраща динаміка зростання зафіксована у січні – приріст становив 75,9% (453 000 т проти 257 000 т у 2023 році).

Контекст

За підсумками 11 місяців 2024 року, виробництво сталі збільшилося на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 7 млн т. Виробництво чавуну та прокату також зросло на 20% та 23% відповідно, за даними «Укрметалургпрому».

У вересні 2024 року добове виробництво сталі в Україні скоротилося на 9% (або 2000 т), до 20 300 т. Це найнижчий показник за останні шість місяців. Зростання виробництва у річному вимірі сповільнилося до 9,3%, хоча у попередні місяці коливалося в діапазоні 15–69%. Місячні темпи виробництва у металургії падали через погіршення ситуації в енергетиці, брак кадрів, логістичні проблеми та погіршення умов на глобальному ринку.