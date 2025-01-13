Виторг від експорту залізної руди та чорних металів у 2024 році зріс на 29%

У 2024 році Україна експортувала 33,7 млн т залізорудної сировини (ЗРС), що у 1,9 раза більше, ніж у 2023-му, свідчать дані Державної митної служби України. Чорних металів – 6,5 млн т, що майже на чверть більше.

Ключові факти

Хоча експорт руди та чорних металів зростає, їхній фізичний обсяг все ще помітно менший за рівень, який спостерігався до повномасштабного вторгнення. Експорт чорних металів становить менше третини обсягу 2021 року, руди – 76%.

Фізичний обсяг експорту ЗРС у 2024 році був найбільшим за три роки від початку повномасштабного вторгнення. Проте через нижчі ціни виторг досі навіть менший, ніж у 2022-му – $2,8 млрд проти $2,9 млрд.

Хоч зростання фізичного обсягу експорту ЗРС у 2024 році становило вражаючі 90%, експортний виторг збільшився лише на 59%.

Схожа ситуація (хоч і в менших масштабах) спостерігалася і в експорті чорних металів. За зростання фізичних обсягів експорту на 24% виторг українських експортерів в 2024 році збільшився тільки на 15%, до $4 млрд.

Якщо у 2023-му найбільший внесок у формування виторгу від продажу чорних металів і виробів із них забезпечив чавун ($0,5 млрд, або 13% експорту чорних металів і виробів із них), то у минулому році першість забрали напівфабрикати з нелегованої сталі : 1,9 млн т на понад $0,9 млрд (23% експорту).

: 1,9 млн т на понад $0,9 млрд (23% експорту). Експорт чавуну в 2024 році практично не змінився і приніс практично ті самі $0,5 млрд, що і в 2023-му.

Завдяки динамічному зростанню експорту руди та чорних металів у минулому році, сумарна питома вага цих товарних груп у вартісній структурі експорту товарів збільшилась у 2024 році на 1,8 в.п., до 16,4%.

Контекст

Українські морські порти в 2024 році обробили рекордні 97,2 млн т вантажів, перевищивши показник 2023 року на 57%. Українські порти є ключовою ланкою для експорту, зокрема зернових і металопродукції.

Україна в 2024 році значно збільшила металургійне виробництво. Найбільший приріст зафіскований у виробництві сталі – 21,6%. Випуск прокатної продукції за підсумками минулого року зріс на 15,8% – з 5 млн т до 6,2 млн т.

«Метінвест» збудує металургійний завод в Італії. Він стане другим за потужністю прокатним активом групи та на 60% працюватиме на українській сировині. Але за умови: група має побудувати в Україні ще один завод вартістю до $1 млрд.