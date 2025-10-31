Український бізнесмен Дмитро Ушмаєв, власник виробника морозива та заморожених продуктів «Три ведмеді», продав польський завод із переробки овочів Calfrost у місті Каліш, пише польське видання Fakty Kaliskie . Підприємство входило до групи Nordis Chłodnie Polskie, яку Ушмаєв придбав у 2023 році.

Деталі

Покупцем став польський підприємець Ян Подлясінський, власник готельного бізнесу та транспортної компанії. За даними видання, угоду було завершено 27 жовтня 2025 року. Поляк придбав нерухомість за понад 5 мільйонів злотих ($1,36 млн), уточнює epoznan.

Перед продажем між сторонами виник конфлікт: після підписання попереднього договору колишній власник – Calfrost Kalisz, що належав українській компанії, – уклав угоду на демонтаж холодильного обладнання. Новий покупець заявив, що не був про це попереджений і вважає, що обладнання знищили. Попри це, угоду завершили, а ціна продажу знизилася на 300 000 злотих ($81 540).

Завод Calfrost, який займався переробкою овочів, припинив роботу у 2024 році через нерентабельність. На території площею майже три гектари розташовані виробничі приміщення, склади та офісна будівля. Новий власник розглядає можливість переобладнання майданчика під складські приміщення або сучасні виробничі потужності.

Контекст

Nordis став першим закордонним бізнесом Ушмаєва. 25 років до того він розвивав українського виробника «Три ведмеді». «Для нас вихід за кордон – логічний крок, адже європейський ринок достатньо розвинутий і продовжує зростати», – говорив Ушмаєв у 2024-му.

До Nordis тоді входили завод морозива і заморожених напівфабрикатів у Зеленій Гурі та завод Calfrost із переробки овочів у Каліші. «Останній дістався у навантаження, коли купували всю групу», – говорив Ушмаєв.

Купівля Nordis могла коштувати $8–10 млн, оцінював у 2024-му керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. «€20–25 млн мінус борг у €10–15 млн», – припускав керівний партнер інвесткомпанії BrightOne Capital Роман Іванюк.

У 2024-му завод Calfrost закрили і виставили на продаж, писав Business Insider. Площа заводу – майже 4000 кв. м, ділянки – 29 000 кв. м. Через відсутність претендентів ціну знизили вдвічі, до 5,8 млн злотих, повідомляв Business Insider 17 вересня.

«Покупець уже є, перебуваємо в процесі угоди», – запевняв Ушмаєв. Заводом зацікавилася польська компанія, каже підприємець. Деталей не розкривав. «Цей завод був для нас непрофільним і майже збанкрутував ще до угоди», – пояснював Ушмаєв причини продажу.

Планів виходити з другого активу немає. «Завод із виробництва морозива і заморожених напівфабрикатів ми не продаємо, він успішно працює», – говорив Ушмаєв.