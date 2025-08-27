Китайський виробник чипів Cambricon показав рекордні фінансові результати у першій половині року: виторг зріс на понад 4000% у річному вимірі, до майже 2,9 млрд юанів ($403 млн), а чистий прибуток сягнув 1,04 млрд юанів ($145 млн). Це свідчить про зростання інтересу до локальних альтернатив Nvidia на тлі прагнення Пекіна розвивати власну напівпровідникову індустрію, пише CNBC .

Деталі

Попри вражаюче зростання, фінансові показники Cambricon залишаються незначними порівняно з Nvidia, яка у кварталі з лютого до квітня отримала $44 млрд виторгу.

Водночас ривок Cambricon відображає активні пошуки китайських технологічних компаній альтернатив американським чипам.

Це створює можливості для таких гравців, як Cambricon, чиї акції з початку року подорожчали більш ніж удвічі, додавши понад $40 млрд до капіталізації. Загальна вартість компанії тепер становить близько $80 млрд.

Однак перевага Nvidia полягає не лише у потужному «залізі», а й у програмному забезпеченні, до якого звикли розробники. Cambricon заявляє, що також працює над розвитком власного софту та наступного покоління чипів.

Попри це, технологічне відставання від Nvidia залишається суттєвим, а експортні обмеження США ускладнюють перспективи для китайських виробників, які відрізані від найсучасніших технологій виробництва напівпровідників.

Контекст

Раніше цього року США заборонили Nvidia продавати в Китай спеціально спрощений чип H20. Згодом компанії дозволили відновити поставки, але з умовою передавати 15% доходів від продажів уряду США. Попри успіхи Nvidia (компанія першою у світі досягла капіталізації у понад $4 трлн), китайський ринок залишається однією з небагатьох вразливих точок для виробника ШІ-чипів. За неофіційною інформацією, Пекін відмовляє китайські компанії від закупівлі чипів Nvidia.