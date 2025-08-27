Китайський виробник чипів Cambricon показав рекордні фінансові результати у першій половині року: виторг зріс на понад 4000% у річному вимірі, до майже 2,9 млрд юанів ($403 млн), а чистий прибуток сягнув 1,04 млрд юанів ($145 млн). Це свідчить про зростання інтересу до локальних альтернатив Nvidia на тлі прагнення Пекіна розвивати власну напівпровідникову індустрію, пише CNBC.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Попри вражаюче зростання, фінансові показники Cambricon залишаються незначними порівняно з Nvidia, яка у кварталі з лютого до квітня отримала $44 млрд виторгу.
- Водночас ривок Cambricon відображає активні пошуки китайських технологічних компаній альтернатив американським чипам.
- Це створює можливості для таких гравців, як Cambricon, чиї акції з початку року подорожчали більш ніж удвічі, додавши понад $40 млрд до капіталізації. Загальна вартість компанії тепер становить близько $80 млрд.
- Однак перевага Nvidia полягає не лише у потужному «залізі», а й у програмному забезпеченні, до якого звикли розробники. Cambricon заявляє, що також працює над розвитком власного софту та наступного покоління чипів.
- Попри це, технологічне відставання від Nvidia залишається суттєвим, а експортні обмеження США ускладнюють перспективи для китайських виробників, які відрізані від найсучасніших технологій виробництва напівпровідників.
Контекст
Раніше цього року США заборонили Nvidia продавати в Китай спеціально спрощений чип H20. Згодом компанії дозволили відновити поставки, але з умовою передавати 15% доходів від продажів уряду США. Попри успіхи Nvidia (компанія першою у світі досягла капіталізації у понад $4 трлн), китайський ринок залишається однією з небагатьох вразливих точок для виробника ШІ-чипів. За неофіційною інформацією, Пекін відмовляє китайські компанії від закупівлі чипів Nvidia.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.