Воррен Баффет уточнив плани з використання своїх статків, жертвуючи більше акцій Berkshire

Американський мільярдер Воррен Баффет, 94 жертвує акції Berkshire Hathaway Inc. на суму близько $1,14 млрд чотирьом сімейним фондам, йдеться у коментарі Баффета до колег-акціонерів від 25 листопада. Статки Баффета оцінюються у майже $150 млрд, що робить його шостою найбагатшою людиною у світі, згідно з рейтингом Forbes .

Ключові факти

Баффет конвертує 1600 акцій класу A компанії Berkshire у 2,4 млн акцій класу B.

Потім він передасть 1,5 млн цих акцій фонду Susan Thompson Buffett Foundation, (названий на честь його покійної дружини), і по 300 000 фондам його дітей: Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation і NoVo Foundation.

У понеділок Баффет оголосив, що також були призначені три потенційні наступники-піклувальники, які виконуватимуть обовʼязки, якщо його дочка Сьюзі, 71 рік, і сини Говард, 69 років, і Пітер, 66 років, не зможуть цього зробити.

Пожертви скорочують частку Баффета в акціях Berkshire класу A до 206 363, що майже на 57% менше, ніж у 2006 році, сказано у листі.

Баффет нагадав, що к 2004 році, до смерті першої дружини Сьюзі, вони вдвох володіли 508 998 акціями класу А. Коли вона померла, її статки становили близько $3 млрд, і близько 96% цієї суми йшло в спільний фонд. Крім того, вона залишила по $10 млн кожному з їхніх трьох дітей.

Мільярдер наголосив, що «надзвичайно багаті батьки мають залишати своїм дітям достатньо, щоб вони могли робити все, що завгодно, але не достатньо, щоб вони не могли нічого робити».

Контекст

Воррен Баффет, відомий як «Оракул з Омахи», є одним із найуспішніших інвесторів усіх часів. Баффет управляє Berkshire Hathaway, якій належать десятки компаній, включаючи страхову компанію Geico, виробника батарейок Duracell та мережу ресторанів Dairy Queen.

Баффет відомий тим, що заробляє під час криз. «Ловити рибу в каламутній воді» – це класична стратегія Баффета. На думку економістів, Баффет здатний передбачити настання неспокійної економічної ситуації, якою скористається. Він заробляє, кредитуючи та рятуючи проблемні фінансові установи, і чекає економічних потрясінь і стресів.

Він пообіцяв пожертвувати понад 99% свого багатства. На даний момент він пожертвував близько $60 млрд, переважно через Фонд Гейтса та фонди своїх дітей. У 2010 році він та Білл Гейтс запустили кампанію Giving Pledge, закликавши інших мільярдерів взяти на себе зобовʼязання пожертвувати не менше половини свого статку на благодійність.