Виробничі посівні площі в Україні у сезоні-2025 залишаться на рівні минулого року, додатково залучивши 270 000 га розмінованих земель. Водночас врожай зернових та олійних буде на 5% меншим, ніж торік. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише «Інтерфакс-Україна» .

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«Загалом посівні площі будуть аналогічні торішнім. Додалося 270 000 га розмінованих земель, але в масштабах 20 млн га це лише 1%. Отже, по основних культурах, включно з цукровим буряком та овочами, аграрії працюють у межах 20 млн га. Це підтверджує, що ми використовуємо всі доступні території», – зазначив він на засіданні Trend&Hedge Club.

За прогнозами Мінагрополітики, у 2025 році врожай пшениці складе 21,2 млн тонн, що на 5% менше, ніж 22 млн тонн у 2024 році. Експорт пшениці оцінюють у 15-16 млн тонн. Врожай ячменю очікується на рівні 4,5 млн тонн, що на 10% нижче за минулорічний показник, з експортом 2,2-2,3 млн тонн.

Щодо гречки проблем не передбачається: внутрішній ринок буде забезпечений, а надлишки підуть на експорт. Прогноз по кукурудзі на зерно поки що не остаточний через триваючу вегетацію, але міністерство орієнтується на консервативний показник у 26 млн тонн, що на 5% менше, ніж торік.

«Загалом по зернових ми очікуємо 53,5–54,5 млн тонн, що приблизно на 5% нижче», – заявив Висоцький.

Врожай ріпаку в 2025 році прогнозується на рівні 3 млн тонн (проти 5,7 млн тонн у 2024 році), сої – 5,7 млн тонн (проти 6,6 млн тонн), соняшнику – 20 млн тонн. Висоцький зазначив, що найбільші ризики стосуються соняшнику: через посуху на півдні втрати врожаю можуть сягнути 6%, що може знизити загальний обсяг до 15 млн тонн або менше.

Сумарний врожай олійних культур у 2025 році в Україні складе 20,5 млн тонн, підсумував перший заступник міністра.

Контекст

У 2024 році експорт сільськогосподарської продукції з України сягнув $24,5 млрд, що на 12% більше, ніж у 2023 році. Таке зростання забезпечено рекордним урожаєм сої (6 млн тонн), значна частина якого була експортована, а також найбільшим за 27 років експортом цукру в обсязі 746 000 тонн, повідомив Коваль в інтерв’ю Forbes. За його попередніми оцінками, у 2025 році Україна може збільшити експорт сільгосппродукції ще на 10%.