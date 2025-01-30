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«Відкриття минулого року – це Африка». Китай купуватиме українську курятину, а на безмитну торгівлю з Євросоюзом чекають зміни. Інтерв'ю з агроміністром Віталієм Ковалем

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

7 хв читання

Віталій Коваль /надано пресслужбою

У 2025-му Україна зможе перетнути позначку у 80 млн т агроекспорту, прогнозує Коваль. Фото надано пресслужбою

У 2024-му Україна експортувала агропродукції на $24,6 млрд – другий найкращий результат в історії. Цього року його можна перевершити на 10%, прогнозує міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Які виклики можуть стати на заваді та які можливості відкриваються перед Україною у 2025-му?

Попри велику війну, у 2024-му українські аграрії поставили одразу два рекорди у галузі, які сприяли зростанню експортного виторгу: виростили 6 млн т сої та експортували 746 000 т цукру за 27 років. За підсумками 2024-го експорт зріс на 12%, а врожай сягнув 76 млн т.

Проте слабке місце галузі залишається незмінним – надмірна залежність від ЄС, на який припадає 52% експорту. До того ж Україна переважно постачає сировинну. Як наслідок – Польща експортує в грошах майже втричі більше агропродукції, ніж Україна: $56 млрд проти $22,5 млрд, каже Коваль. Чи має він план, як наздогнати нашого західного сусіда?

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