«Відкриття минулого року – це Африка». Китай купуватиме українську курятину, а на безмитну торгівлю з Євросоюзом чекають зміни. Інтерв'ю з агроміністром Віталієм Ковалем

У 2024-му Україна експортувала агропродукції на $24,6 млрд – другий найкращий результат в історії. Цього року його можна перевершити на 10%, прогнозує міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Які виклики можуть стати на заваді та які можливості відкриваються перед Україною у 2025-му?

Попри велику війну, у 2024-му українські аграрії поставили одразу два рекорди у галузі, які сприяли зростанню експортного виторгу: виростили 6 млн т сої та експортували 746 000 т цукру за 27 років. За підсумками 2024-го експорт зріс на 12%, а врожай сягнув 76 млн т.

Проте слабке місце галузі залишається незмінним – надмірна залежність від ЄС, на який припадає 52% експорту. До того ж Україна переважно постачає сировинну. Як наслідок – Польща експортує в грошах майже втричі більше агропродукції, ніж Україна: $56 млрд проти $22,5 млрд, каже Коваль. Чи має він план, як наздогнати нашого західного сусіда?