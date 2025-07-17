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«Постріл в ногу» чи удар по сірим трейдерам. Рада ввела «соєве мито», попри незгоду частини агроринку. Як це вплине на бізнес Веревського, Тігіпка та менших аграріїв

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

4 хв читання

соєві правки мито на експорт ріпаку /Getty Images

Запровадження експортного мита на ріпак та ссою принесе 7,3 млрд додаткових надходжень в бюджет, порахуваав нардеп Дмитро Кисилевський. Ринок дає більш скептичні оцінки Фото Getty Images

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З першого вересня почне діяти експортне мито на олійні у 10%. Таку норму попри критику 16 липня ухвалила Верховна Рада. Частина аграріїв прогнозуює зниження внутрішніх цін, а бізнес – перегляд посівних планів. Як запровадження мита, покликане допомогти переробникам, може перекроїти український олійний ринок?

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Після місяця активних дискусій та критики Верховна Рада запровадила 10% мито на експорт ріпаку та сої. Його сплачуватимуть трейдери, в той час як виробники, що експортують власну продукцію, під дію мита не підпадають. Задум авторів норми – стимулювати виробництво в Україні товарів з доданою вартістю натомість експорту сировини.

Бізнес та профільні асоціації ввжають, що найбільше від мит постраждають малі та середні аграрії, які не здатні самостійно експортувати. Маржинальність великих переробників, найбільшим з яких є Kernel Андрія Веревського, навпаки зросте.

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