З першого вересня почне діяти експортне мито на олійні у 10%. Таку норму попри критику 16 липня ухвалила Верховна Рада. Частина аграріїв прогнозуює зниження внутрішніх цін, а бізнес – перегляд посівних планів. Як запровадження мита, покликане допомогти переробникам, може перекроїти український олійний ринок?

Після місяця активних дискусій та критики Верховна Рада запровадила 10% мито на експорт ріпаку та сої. Його сплачуватимуть трейдери, в той час як виробники, що експортують власну продукцію, під дію мита не підпадають. Задум авторів норми – стимулювати виробництво в Україні товарів з доданою вартістю натомість експорту сировини.

Бізнес та профільні асоціації ввжають, що найбільше від мит постраждають малі та середні аграрії, які не здатні самостійно експортувати. Маржинальність великих переробників, найбільшим з яких є Kernel Андрія Веревського, навпаки зросте.