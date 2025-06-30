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За чотири роки виробництво та експорт українського борошна впали майже на третину. Виробництво макаронів і борошна з твердих сортів – на рівні статистичної похибки. Але львівська агрокомпанія «Західний Буг», схоже, знає, як заробити на нішевому в Україні виробництві та ставить на це 1 млрд грн. Який у неї план?
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«Український ринок борошна замалий, а щоб експортувати, потрібно виготовляти продукт світового рівня», – зазначає Володимир Бойчук, який у львівській агрокомпанії «Західний Буг» керує проєктом «Млин та макаронна фабрика» в інтервʼю профільному Latifundist.
Статистика підтверджує слова Бойчука. У 2021-2024 роках виробництво борошна в Україні впало на 27%, до 2,3 млн т. Експорт з липня 2024-го по травень 2025-го впав на третину, до 61 000 т.
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