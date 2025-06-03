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Врожай зернових та олійних цьогоріч може знизитись на 10% – Коваль

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Цього року через несприятливі кліматичні умови врожай зернових за найбільш песимістичним сценарієм може впасти до 51 млн т. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у коментарі Reuters 

Деталі

  • За песимістичного сценарію цьогоріч врожай зернових знизиться на 10%, до 51 млн т проти 56,7 млн т торік, прогнозує Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства.
  • Врожай олійних, за його оцінкою, може знизитись на 5%, до 20,16 млн т проти 21,18 млн т у 2024 році. Одна з причин – зменшення врожаю ріпаку на 600 000 т.
  • Коваль пояснює зниження врожайності аномально теплою зимою та відсутністю вологи на перших етапах, що змінилась затяжними дощами, які затримали посівну в окремих регіонах. 
  • У 2025-му аграрії, за оцінкою міністра, зберуть: близько 26 млн т кукурудзи, 20-22 млн т пшениці, 4,5 млн т ячменю, 1,5 млн т інших зернових, 11,5 млн т насіння соняшнику, 11 млн т цукрових буряків, за прогнозом міністра. 

Контекст

У 2024-му українські аграрії зібрали 76 млн т зернових та олійних. У інтерв’ю Forbes Ukraine Віталій Коваль прогнозував, що цьогоріч цей показник вдасться збільшити на 5%, до 80 млн т.

У 2024-му Україна експортувала агропродукції на $24,5 млрд, що на 12% більше, ніж у 2023-му. Зростання вдалось досягти завдяки рекордному врожаю сої у 6 млн т, більшу частину якого було експортовано, та рекордному експорту цукру за 27 років – 746 000 т, казав Коваль. Цьогоріч, за попереднім прогнозом міністра, Україна зможе збільшити експорт на 10%. Проте в коментарі Reuters Коваль утримався від прогнозу щодо експорту. 

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