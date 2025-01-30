Врожай зернових та олійних цьогоріч має зрости на 5%, до 80 млн т – Коваль

Минулого року українські аграрії зібрали 76 млн т врожаю зернових та олійних культур. Цього року цей показник вдасться перевершити на 5%. Такий прогноз озвучив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Ключові факти

У 2024-му українські аграрії зібрали 76 млн т зернових та олійних. Цього року цей показник вдасться збільшити на 5%, до 80 млн т.

Частка переробки в агроекспорті складає 20%. Цього року у планах міністра збільшити цей показник до 25%. Стратегічна ціль – вийти на 50% експорту продукції з доданою вартістю, каже Коваль.

У 2024-му Україна експортувала агропродукції на $24,5 млрд, що на 12% більше, ніж у 2023-му. Зростання вдалось досягти завдяки рекордному врожаю сої у 6 млн т, більшу частину якого було експортовано, та рекордному експорту цукру за 27 років – 746 000 т, каже Коваль. Цьогоріч, за прогнозами міністра, Україна зможе збільшити експорт на 10%.

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Контекст

Українські аграрії у 2024-му зібрали близько 54,7 млн т зернових, що 8,5% менше, ніж у 2023-му. Пшениці було зібрано на 2% менше, – 21,8 млн т, кукурудзи – 25,8 млн т, що на 19,4% менше, ніж у 2023-му, ячменю було зібрано на 0,7% більше – 5,3 млн т. На врожайність усіх культур вплинула літня посуха, але найбільше вона вдарила по кукурудзі: її врожайність впала на 18%.

Україна в 2024 році спрямувала на зовнішні ринки агропродукції обсягом $24,5 млрд, що відповідає 59% загального експорту товарів. Це є другим результатом після історичного рекорду 2021 року ($27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн т аграрної продукції.