Оновлені дані Мінекономіки про перебіг збору врожаю свідчать про покращення ситуації за рахунок більш північних областей, де збір відбувався пізніше. Якщо на початку збиральної компанії врожайність ключових ранніх зернових культур (пшениці та ячменю) значно поступалася минулорічній, то зараз показники практично вирівнялися.

Ключові факти

Станом на 22 серпня зібрано 27,25 млн т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6,7 млн га. Обмолочено 60% площ, засіяних цими культурами.

Зокрема, пшениці зібрано 21 млн т на площі 4,9 млн га. Ячменю зібрано майже 5 млн т на площі 1,3 млн га, гороху – 0,58 млн т на площі 0,26 млн га.

Ці дані означають, що порівняно із співставними площами збору минулого року врожайність пшениці зменшилась лише на 4%, а для ячменю – навіть збільшилася на 2%.

Для порівняння, місяць тому оперативна ситуація (за підсумком збору на Півдні) була зовсім іншою. Тоді спостерігалося скорочення врожайності пшениці на 18% та ячменю на 12,5% у порівнянні із аналогічним етапом збору 2024 року.

Для ранніх олійних погодні умови виявилися несприятливими. Оперативні дані про врожайність ріпаку на 11% нижчі, ніж торік: 24,7 ц/га проти 27,8 ц/га.

В 2025 році відбувається перенесення акценту на зернобобовий сегмент. Станом на 22 серпня врожай гороху вже на чверть перевищував минулорічний, і становив 582 000 т. І це ще ні остаточний результат, адже зібрано тільки 93% посівних площ гороху. Ключова причина: посівні площі гороху на 32% більше ніж торік. Також для цієї культури спостерігається помірне збільшення врожайності: з 22,1 ц/га до 22,5 ц/га.

Врожайність зерна в 2024-2025 роках Фото інфографіка Анастасія Кононова

Контекст

Оперативні дані щодо врожайності не є остаточними. Наприклад, в 2024 році Мінагрополітики звітувало про підсумки врожаю пшениці із показником врожайності 44,8 ц/га, проте фактичний підсумковий показник (фіксується Державною службою статистики вже в наступному році) був навіть вищим і становив 45,9 ц/га. Тому ми порівнюємо поточні оперативні показники власне із оперативними показниками минулого року (на відповідній стадії збору врожаю), аби краще відобразити фактичні зміни.

Порівняно із минулим роком посівні площі зернових та зернобобових культур збільшено на 6%, зокрема по пшениці на 6% до 5,2 млн га, по кукурудзі – на 11% до 4,5 млн га.

Ціни на ключові зернові культури експорту у 2024/25 МР зросли практично дзеркально скороченню фізичних обсягів поставок. Завдяки цьому експортні доходи майже не скоротилися. Так, у 2024/25 МР експортний виторг зерновими культурами становив $8,1 млрд, що лише на 2% менше, ніж $8,3 млрд виторгу в 2023/24 МР. За оцінками аналітичного відділу Forbes, без зростання цін сумарні втрати експорту в 2024/2025 МР становили би близько $1,7 млрд.

На початку нового маркетингового року (коли була невизначеність щодо нового врожаю) ціни на зернові культури зростали майже на третину в річному вимірі. Так, пшеницю постачали на 29% дорожче, ніж торік, ячмінь – на 27%, кукурудза – на 36%. Проте, за даними АПК-Інформ, у серпні ця цінова премія значно «схудла»: ціни пшениці лише на 10% вищі за минулорічні, ціни на кукурудзу ще тримаються на 18% вищими (збір цієї культури ще попереду).