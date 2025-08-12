Агрокомпанія «Тас Агро» слідом за «Епіцентр Агро» та Continental Farmers Group (CFG) запустила трейдинг зерном . Це дозволить їй збільшити експорт у 7,5 раза та завантажити елеватори, які балансують на межі прибутковості. Як планують конкурувати за фермера?

У липні 2025-го «ТАС Агро» Сергія Тігіпко запустила трейдинг зерном. Окремий бізнес-напрям «ТАС Агро Trade» очолив Денис Мягков, який раніше працював у міжнародній Syngenta, херсонській Agrofusion та миколаївській «Нібулон».

«ТАС Агро» торік експортувала майже 400 000 т зерна. Трейдинг дозволить підвищити цей показник більш ніж у двічі у перший рік роботи, до 1 млн т, сподівається СЕО компанії Олег Заплетнюк. «Мета – за три роки збільшити експорт у 7,5 раза, до 3 млн т», – додає він. Торік Україна експортувала 53,9 млн т зернових. Обсяг ринку зернотрейдингу дорівнює експорту та складає близько $9,4 млрд.