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За оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine на основі оперативних даних Мінагро, Україна експортувала у 2024/2025 маркетинговому році 40,1 млн т збіжжя (без урахування бобових). Експорт зерна скоротився на 21%. Проте аграріям таки вдалося уникнути втрат у майже $2 млрд виторгу завдяки зростанню цін.
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