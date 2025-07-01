За оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine на основі оперативних даних Мінагро, Україна експортувала у 2024/2025 маркетинговому році 40,1 млн т збіжжя (без урахування бобових). Експорт зерна скоротився на 21%. Проте аграріям таки вдалося уникнути втрат у майже $2 млрд виторгу завдяки зростанню цін.