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Експорт впав на 21%, але майже без грошових втрат. Як українські аграрії пройшли зерновий рік. Ключові підсумки

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

2 хв читання

Результати року у агро /Shutterstock

Ціни на ключові зернові культури нашого експорту у 2024/2025 МР зросли практично дзеркально скороченню фізичних обсягів поставок. Фото Shutterstock

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За оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine на основі оперативних даних Мінагро, Україна експортувала у 2024/2025 маркетинговому році 40,1 млн т збіжжя (без урахування бобових). Експорт зерна скоротився на 21%. Проте аграріям таки вдалося уникнути втрат у майже $2 млрд виторгу завдяки зростанню цін.

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