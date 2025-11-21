Запровадження акцизу на солодкі напої з 2026 року можуть відтермінувати, повідомив 21 листопада глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками зустрічі з представниками МВФ.
Уряд закладав у проєкт бюджету на 2026 рік 8,5 млрд грн доходу від цього акцизу.
- «Обговорили складні рішення, які вони розробили разом з Міністерством фінансів та Кабінетом міністрів. Деякі пропозиції – як акциз на солодку воду – поки що вдалося зняти», – повідомив він.
- Водночас, за його словами, буде прийнято й непрості рішення, оскільки Україна дуже залежить від допомоги партнерів, котра завʼязана на програмі з МВФ.
- «Чекаємо SLA (Staff Level Agreement – домовленість про нову програму на рівні менеджменту Фонду, яку має підтвердити рада директорів)», – резюмував він.
Контекст
Уряд закладав у проєкт бюджету на 2026 рік 8,5 млрд грн доходу від акцизів на солодкі напої. Цей акциз – ініціатива нардепа Михайла Радуцького, яка з 2023 року припадає пилом у парламенті.
Відповідний законопроєкт депутати подали ще у березні минулого року. Пізніше концепція змінилась і тепер акциз на солодкі напої став частиною законопроєкту про загальне збільшення податків на 125 млрд грн, який уряд вніс до Верховної Ради 18 липня.
У разі ухвалення документа Радою акциз вже цього року може принести до бюджету 2,4 млрд грн. Проте, разом з цим зросте й ціна на напої, попереджають в Американській торговельній палаті (АСС), куди зокрема входять Coca-Cola Україна та PepsiCo.
