У проєкті державного бюджету на 2026 рік Кабінет міністрів України передбачив надходження від оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як OLX, а також від акцизного податку на солодкі напої. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №14000, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Деталі

Зазначені ініціативи мають забезпечити додаткові 22,5 млрд грн до бюджету, зокрема:

14 млрд грн – завдяки ухваленню законопроєкту №14025 про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Uklon тощо;

8,5 млрд грн – за рахунок законопроєкту №9032-1, який запроваджує акцизний податок на напої з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.

Крім того, уряд планує залучити 26 млрд грн шляхом покращення механізмів стягнення податкового боргу та 60 млрд грн завдяки зменшенню обсягів ухилень від сплати митних платежів.

Контекст

У січні стало відомо, що уряд готує законопроєкт для Верховної Ради щодо автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, між податковими органами понад 29 країн. Йдеться про платформи, які надають послуги, наприклад, таксі (Uklon, Bolt) або доставку (Glovo). За оцінками голови фінансового комітету Данила Гетманцева, оподаткування таких сервісів може приносити до держбюджету близько 10 млрд грн щорічно.

У серпні Кабмін схвалив оновлений законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ. Законопроєкт створює умови для приєднання України до глобальної системи обміну даними про доходи з цифрових платформ, таких як Bolt, Uber, Glovo, Airbnb, Booking тощо.

Законопроєкт передбачає, що дохід фізичних осіб – податкових резидентів України – надходитиме до ДПС від операторів платформ або іноземних податкових служб. У більшості випадків платникам не доведеться подавати окремі декларації, оскільки податковим агентом виступатиме оператор платформи. Для фізичних осіб – підзвітних продавців – застосовуватиметься ставка ПДФО 5%, якщо вони відповідають умовам: відкрили окремий банківський рахунок для надходжень, не є самозайнятими, не мають найманих працівників, річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (близько 6,7 млн грн у 2025 році), відсутня торгівля підакцизними товарами. Для всіх інших ставка ПДФО становить 18%. Дохід до 36 336 грн на рік (12 прожиткових мінімумів у 2025 році) від продажу через платформи не оподатковується, що звільняє від податків разові продажі побутових речей. Мінфін зазначає, що це спростить адміністрування та зменшить ризики податкових перевірок для платників і операторів платформ.