Forbes Ukraine вивчив бюджетну декларацію уряду на 2026-2028 роки. Як Кабмін планує балансувати бюджет країни у найближчі роки та як це залежить від перебігу війни?

Вдруге за час повномасштабної війни уряд ухвалив бюджетну декларацію. Це документ, у якому держава планує свої фінанси на три роки вперед. Він має закладати рамку для річних держбюджетів.

Декларацію на 2026-2028 роки затвердили 27 червня та оприлюднили ввечері 1 липня. Документ не передбачає суттєвої девальвації гривні, закладає сповільнення інфляції, а також зміни в оподаткуванні, зокрема для торгівлі на маркетплейсах штибу Olx чи Rozetka. У ньому Кабмін зокрема сподівається зменшити дефіцит держбюджету до 3,8% ВВП у 2028-му із запланованих цьогоріч 18,2%.