Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Податок на солодкі напої та банківська таємниця. Мінфін розпланував держбюджет та фіскальну політику до 2028 року. Сім ключових позицій

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

6 хв читання

Бюджетна декларація до 2028 року /пресслужба НБУ

Уряд ухвалив бюджетну декларацію до 2028 року Фото пресслужба НБУ

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

16:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 16:17

Forbes Ukraine вивчив бюджетну декларацію уряду на 2026-2028 роки. Як Кабмін планує балансувати бюджет країни у найближчі роки та як це залежить від перебігу війни?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Вдруге за час повномасштабної війни уряд ухвалив бюджетну декларацію. Це документ, у якому держава планує свої фінанси на три роки вперед. Він має закладати рамку для річних держбюджетів. 

Декларацію на 2026-2028 роки затвердили 27 червня та оприлюднили ввечері 1 липня. Документ не передбачає суттєвої девальвації гривні, закладає сповільнення інфляції, а також зміни в оподаткуванні, зокрема для торгівлі на маркетплейсах штибу Olx чи Rozetka. У ньому Кабмін зокрема сподівається зменшити дефіцит держбюджету до 3,8% ВВП у 2028-му із запланованих цьогоріч 18,2%.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні