Spotify підписав нову угоду з Warner Music. Чого очікувати підписникам

Spotify та Warner Music Group підписали нову багаторічну угоду, яка охоплює музичне видавництво та записану музику. Угода передбачає розширення каталогу контенту і запровадження нових платних підписок. Про це пише The Verge.
Деталі
- Хоча фінансові деталі угоди не розкриваються, аналітики припускають, що серед нових тарифів може з’явитися Deluxe-підписка з HiFi-аудіо без втрат. Аналогічну модель Spotify нещодавно обговорював із Universal Music Group у межах концепції Streaming 2.0.
- Генеральний директор Spotify Даніель Ек зазначив, що компанія планує активно впроваджувати нові музичні формати для розширення користувацького досвіду. Він підкреслив, що 2025 рік стане періодом пришвидшеної реалізації цих планів.
- Угода передбачає пряму модель ліцензування з Warner Chappell Music для вдосконалення системи виплат роялті артистам. Компанія продовжує зазнавати критики через низькі виплати порівняно з Apple Music та Amazon Music, але Spotify стверджує, що фокусується на збільшенні загального доходу для артистів.
Контекст
Spotify, заснована в 2008 році, є однією з найбільших платформ для потокового відтворення музики та подкастів. У 2023-му компанія зосередилася на розширенні контенту, додавши на платформу аудіокниги, подкасти та відео. Spotify анонсував запуск нової платформи для відеокреаторів, що стане конкурентом YouTube, а також розширив співпрацю з Universal Music Group за новою моделлю монетизації контенту.
Стрімінговий сервіс завершив 2024-й з першим у своїй історії річним прибутком у €1,14 млрд ($1,2 млрд), що стало можливим завдяки значному зростанню кількості підписників та оптимізації витрат.
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