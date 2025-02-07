Spotify підписав нову угоду з Warner Music. Чого очікувати підписникам

Spotify та Warner Music Group підписали нову багаторічну угоду, яка охоплює музичне видавництво та записану музику. Угода передбачає розширення каталогу контенту і запровадження нових платних підписок. Про це пише The Verge .

Деталі

Хоча фінансові деталі угоди не розкриваються, аналітики припускають, що серед нових тарифів може з’явитися Deluxe-підписка з HiFi-аудіо без втрат. Аналогічну модель Spotify нещодавно обговорював із Universal Music Group у межах концепції Streaming 2.0.

Генеральний директор Spotify Даніель Ек зазначив, що компанія планує активно впроваджувати нові музичні формати для розширення користувацького досвіду. Він підкреслив, що 2025 рік стане періодом пришвидшеної реалізації цих планів.

Угода передбачає пряму модель ліцензування з Warner Chappell Music для вдосконалення системи виплат роялті артистам. Компанія продовжує зазнавати критики через низькі виплати порівняно з Apple Music та Amazon Music, але Spotify стверджує, що фокусується на збільшенні загального доходу для артистів.

Контекст

Spotify, заснована в 2008 році, є однією з найбільших платформ для потокового відтворення музики та подкастів. У 2023-му компанія зосередилася на розширенні контенту, додавши на платформу аудіокниги, подкасти та відео. Spotify анонсував запуск нової платформи для відеокреаторів, що стане конкурентом YouTube, а також розширив співпрацю з Universal Music Group за новою моделлю монетизації контенту.

Стрімінговий сервіс завершив 2024-й з першим у своїй історії річним прибутком у €1,14 млрд ($1,2 млрд), що стало можливим завдяки значному зростанню кількості підписників та оптимізації витрат.