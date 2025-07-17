Компанія Uber інвестує $300 млн у виробника електромобілів Lucid в рамках угоди про створення роботаксі, яка розпочнеться в одному з великих міст США наприкінці наступного року. Про це повідомили в компанії 17 липня.

Деталі

Починаючи з 2026 року, протягом шести років Uber придбає та розгорне понад 20 000 позашляховиків Lucid Gravity, оснащених технологією автономного водіння від стартапу Nuro, заявили три компанії у спільній заяві.

Ця угода відображає відновлення планів та залучення фінансування для автономних таксі після того, як перша хвиля інвестицій у цю сферу дала обмежені результати. Наприклад, Tesla розпочала випробування роботаксі в Остіні, а підрозділ безпілотних таксі Alphabet Waymo прискорює розширення.

У рамках угоди Uber інвестує сотні мільйонів доларів у Lucid та Nuro, яка постачає технології автономного водіння для автовиробників. Зокрема, $300 млн буде спрямовано Lucid, повідомила компанія у поданні до Комісії з цінних паперів і бірж США. Акції Lucid зросли на понад 26% до $2,95, хоча цього року вони впали приблизно на 24%.

Прототип роботаксі Lucid-Nuro вже працює автономно на закритому полігоні Nuro в Лас-Вегасі, повідомили компанії. «Ми розширюємося за межі традиційного лідерства в технологіях електромобілів і працюємо над партнерствами в нових сферах», – зазначив в.о. генерального директора Lucid Марк Вінтергофф.

Nuro, заснована екс-інженерами Waymo, перейшла від виробництва транспортних засобів для доставки до постачання технологій автономного водіння для комерційних і пасажирських автомобілів. «Ми ведемо активні переговори щодо інтеграції нашого водія в автомобілі для кінцевих споживачів», – сказав співзасновник і президент Nuro Дейв Фергюсон. Для роботи Nuro ще потрібно отримати ліцензії на рівні штатів, хоча деякі ліцензії від попередніх операцій доставки вже є.

Окремо Lucid запропонувала зворотний поділ акцій класу А у співвідношенні один до десяти.

Контекст

Цей крок Uber наголошує на поверненні компанії до сфери роботаксі після виходу з неї у 2020 році. Відтоді Uber зосередився на партнерствах із технологічними розробниками, такими як Waymo та Aurora. Угода з Lucid слідує за квітневою домовленістю з Volkswagen щодо постачання фургонів ID.Buzz для комерційних перевезень у Лос-Анджелесі наступного року. Раніше стало відомо, що Uber співпрацюватиме з китайською Baidu для запуску тисяч автономних автомобілів по всьому світу.

Однак комерціалізація технологій автономного водіння виявилася складнішою, ніж очікувалося, через високі витрати, суворі регуляції та федеральні розслідування, що змусило, наприклад, Cruise від General Motors припинити діяльність.

Серед тих, хто продовжує, – Zoox від Amazon, який тестує роботаксі без ручного керування та планує запуск комерційних перевезень у Лас-Вегасі цього року. Tesla розпочала обмежені випробування з десятком Model Y в Остіні минулого місяця, а Waymo, що обережно розвивається, налічує близько 1500 автомобілів і нещодавно подолала позначку в 100 млн миль автономного водіння.