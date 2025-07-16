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Китайська Baidu разом із Uber розвиватиме сервіс роботаксі

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Автономний транспортний засіб Apollo від Baidu /Getty Images

Автономний транспортний засіб Apollo від Baidu Фото Getty Images

Компанія Uber співпрацюватиме з китайською Baidu для запуску тисяч автономних автомобілів по всьому світу. Про це йдеться у заяві компанії. 

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Деталі 

  • Роботаксі Baidu під брендом Apollo Go будуть доступні через додаток Uber у різних країнах, зокрема в материковому Китаї, Азії, на Близькому Сході та інших регіонах.
  • Перші спільні проєкти стартують до кінця 2025 року в Азії та на Близькому Сході. Користувачі Uber зможуть замовляти поїздки на безпілотних автомобілях Baidu, що сприятиме зниженню вартості поїздок і прискорить розвиток автономного транспорту.
  • Baidu вже оперує флотом із понад 1000 безпілотних машин у 15 містах, таких як Дубай, Абу-Дабі, Пекін, Шанхай і Гуанчжоу, та активно розширює свою присутність. У травні компанія оголосила про плани виходу на європейський ринок.
  • Наразі США не входять до цього списку через посилений контроль з боку американської влади, що обмежує доступ китайських компаній на ринок.

Контекст 

Uber продовжує активно розвивати автономний транспорт, співпрацюючи з понад 14 компаніями у сфері роботаксі, доставки та вантажоперевезень. Нещодавно Uber запустив сервіс роботаксі разом із Waymo в Остіні, а незабаром планує розширити його на Атланту.

У квітні Uber і Volkswagen оголосили про запуск комерційного сервісу роботаксі в США, який базуватиметься на автономних електромобілях VW ID. Проєкт планують масштабувати в кількох містах протягом наступного десятиліття.

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