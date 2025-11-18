Xiaomi Corp. вперше повідомила про квартальний прибуток від свого бізнесу електромобілів. Це важливий етап для виробника смартфонів, який амбітно увійшов на вже перенасичений ринок електромобілів. Про це пише Bloomberg 18 листопада.

Деталі

Підрозділ електромобілів компанії, який розпочав продажі першого автомобіля лише торік, у вересневому кварталі зафіксував прибуток у розмірі 700 млн юанів ($98 млн), тоді як у попередньому кварталі було зафіксовано збиток у 300 млн юанів ($42 млн).

Цей результат допоміг загальному чистому прибутку компанії сягнути 12,3 млрд юанів ($1,722 млрд), що значно перевищило середній прогноз аналітиків на рівні 9,62 млрд юанів ($1,347 млрд).

Проте акції Xiaomi суттєво постраждали через жорстку конкуренцію з Apple у основному бізнесі смартфонів та затримки з постачанням електромобілів. За кілька місяців компанія стала найгіршою серед китайських технологічних акцій. З травня її акції впали приблизно на 20%, втративши статус улюбленця ринку.

Контекст

Xiaomi активно бореться з Apple за частку преміального сегменту смартфонів у Китаї: у вересні компанія представила альтернативу щойно випущеному iPhone 17 вартістю $630. Проте, за даними Counterpoint Research, у жовтні кожен четвертий проданий у Китаї смартфон був iPhone, а зростання Xiaomi поступалося навіть місцевому конкуренту Oppo. Крім того, бізнес потерпає від зростання цін на чипи пам’яті та від труднощів із підвищенням цін для китайських споживачів.

Тим часом Xiaomi планує поставити 350 000 електромобілів до кінця цього року після входу на ринок на початку 2024-го. Компанія нарощує виробництво та скорочує терміни очікування. У жовтні вона відвантажила понад 40 000 електромобілів – стільки ж, скільки й у вересні. Однак через величезний попит і обмеження виробництва покупці деяких моделей досі чекають до дев’яти місяців після оформлення замовлення.

Ще в червні, після успіху седана SU7, співзасновник компанії Лей Цзюнь заявив, що бізнес електромобілів стане прибутковим у другій половині 2025 року. Додатковий оптимізм додає гарний старт прийому замовлень на перший кросовер Xiaomi.

З глобальною метою увійти до п’ятірки найбільших автовиробників світу компанія активно нарощує виробничі потужності, щоб у майбутньому конкурувати з Tesla та BYD і на закордонних ринках. Як заявив у серпні президент Xiaomi Лу Вейбін, продажі електромобілів у Європі планується розпочати у 2027 році.

Водночас довгострокові перспективи компанії викликають у інвесторів сумніви: безпекові скандали, затримки на заводах та зростання коротких позицій серед хедж-фондів суттєво погіршують настрої щодо акцій Xiaomi.