Акції Xiaomi рекордно зросли після того, як китайський виробник смартфонів, отримав понад 200 000 попередніх замовлень на свій новий електричний позашляховик YU7, пише Reuters 27 червня. Успіх компанії загрожує позиціям BYD, Tesla та інших автовиробників, що конкурують на ринку Китаю.

Ключові факти

Акції китайської групи, що котируються на Гонконзькій фондовій біржі, зросли на 8% після відкриття ринку в пʼятницю до історичного максимуму в 61,45 гонконгських долара ($7,83), після чого знизилися і зросли на 4,5%.

Стрибок стався після того, як Xiaomi, яка починала як виробник смартфонів, але з того часу розширила свою діяльність і на інші види електроніки, включаючи електромобілі, 26 червня почала прийом попередніх замовлень на свій позашляховик YU7.

На новий електромобіль YU7 вартістю 253 500 юанів ($35 370), за словами генерального директора Лей Цзюня, компанія за першу годину продажів отримала 289 000 замовлень — це лише її другий автомобіль, який за ціною майже на 4% дешевшим за Model Y від Tesla.

Це більш ніж утричі перевищує обсяг замовлень на електричний седан SU7, випущений у березні минулого року, і легко перевищує очікування ринку у близько 100 000 одиниць.

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Аналітики прогнозують, що Model Y, позашляховик Tesla , що найбільше продається в Китаї, ймовірно, втратить ще більшу частку ринку.

Це тільки висипає сіль на рану американського автовиробника, котрий неухильно втрачає позиції перед вітчизняними виробниками електромобілів, які завоювали споживачів новими шикарними моделями. Наприклад, SU7 від Xiaomi продається у Китаї краще, ніж Model 3 від Tesla у щомісячному вирахуванні з грудня.

Аналітики Jefferies зазначають, що вартість YU7 «трохи нижче, ніж у Model Y від Tesla, але при цьому вона пропонує набагато кращі характеристики та продуктивність».

Аналітики Citi заявили, що Tesla, можливо, доведеться ще більше знизити ціни, пропонувати безкоштовне програмне забезпечення для допомоги водію в «повному автономному керуванні» та пропонувати більше фінансових стимулів, якщо вона хоче успішно конкурувати з Xiaomi.

Контекст

Акції Xiaomi з початку року вони виросли більш ніж на 70%, оцінивши виробника смартфонів та побутової техніки майже в $200 млрд, що зробило компанію найприбутковішою акцією з великою капіталізацією в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за даними LSEG.

Новий електромобіль для прямої конкуренції з Model Y від Tesla був запущений у критичний момент для автовиробників у Китаї. У той час як продаж акумуляторних електромобілів і гібридів, випереджають продажі традиційних автомобілів на паливі, швидкі темпи технологічного розвитку і жорстка конкуренція виснажують фінанси автовиробників та їх постачальників.