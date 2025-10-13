Акції китайської компанії Xiaomi впали на 8,7% під час торгів у Гонконгу у понеділок після повідомлень у ЗМІ про дорожньо-транспортну пригоду за участю електромобіля SU7 у місті Ченду на південному заході Китаю. Автомобіль загорівся після аварії, а двері не вдалося відчинити, щоб врятувати людину, яка перебувала всередині. Про це 13 жовтня пише Bloomberg з посиланням на китайські ЗМІ.

Деталі

Водій опинився заблокованим у машині, пише National Business Daily. Водночас, за даними Dahe Daily, місцева влада не повідомляла про загиблих чи постраждалих унаслідок цієї ДТП. Компанія Xiaomi наразі не надала офіційних коментарів щодо інциденту.

Знімок екрана з відео, опублікованого в соцмережі Weibo, показує автомобіль, який спалахнув після аварії в місті Ченду.

Ця аварія сталася після іншої трагічної ДТП у березні цього року, коли SU7 потрапив у аварію на швидкісній трасі в провінції Аньхой, що призвело до загибелі трьох осіб. Звіт Xiaomi вказував, що система допомоги водієві була активована менш ніж за 20 хвилин до аварії та видавала попередження через те, що водій не тримався за кермо. Аварія сталася через кілька секунд після того, як водій узяв керування на себе.

Крім того, у вересні Xiaomi оголосила про відкликання 116 800 електромобілів SU7 стандартної версії через проблеми з системою допомоги водієві. Цей інцидент також викликав занепокоєння щодо безпеки електронних дверних ручок, подібних до тих, що використовуються в автомобілях Tesla.

У США Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) у вересні розпочала розслідування щодо дверних ручок Tesla Model Y, а в Китаї регулятор розглядає можливість заборони повністю прихованих дверних ручок через випадки, коли люди не могли відкрити двері після втрати живлення автомобілем, особливо під час аварій.

Контекст

Компанія Xiaomi, відома смартфонами, вирішила зайнятися електромобілями. У березні 2021 року вона оголосила про плани інвестувати $10 млрд у цей напрям. У листопаді того ж року Xiaomi домовилася з владою Пекіна про створення автопідрозділу в зоні економічного розвитку.

У серпні 2023 року китайський регулятор дав дозвіл на виробництво електромобілів. Завод у Пекіні розрахований на 300 000 машин на рік – по 150 000 у двох чергах.

Виробництво стартувало з прототипу в серпні 2023 року, а серійна модель SU7 пішла у виробництво в грудні. Офіційно SU7 показали 28 грудня 2023 року, а замовлення почали приймати з 28 березня 2024 року, коли оголосили ціни. Перші машини, включно з партією «Founderʼs Edition» на 5 000 штук, доставили в квітні 2024 року.