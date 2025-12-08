Єврокомісія посилює тиск на Францію, вимагаючи розкрити деталі про €18 млрд російських держактивів, заморожених у французьких банках. Вони можуть бути використані для «репараційного кредиту» Україні. Про це пише FT з посиланням на чотирьох обізнаних джерел.

Деталі

Франція вже понад два роки приховує інформацію про комерційні банки, у яких зберігаються російські державні кошти обсягом €18 млрд. Це дратує деякі європейські столиці, зазначило видання.

На відміну від Бельгії, яка через Euroclear була змушена оприлюднити свої дані, Париж посилається на «клієнтську конфіденційність». Активи у Франції є другим за величиною накопиченням заморожених резервів центробанку РФ у Європі.

Єврокомісія просуває новий план «репараційного кредиту» для України, який має бути забезпечений не лише €185 млрд російських активів у Euroclear, але й коштами, замороженими у комерційних банках Франції та Бельгії.

Бельгія наполягає, що лише Euroclear несправедливо несе політичний та фінансовий ризик, тоді як інші країни уникають розкриття інформації.

За даними кількох обізнаних джерел, майже всі €25 млрд активів поза Euroclear розміщені у банках Франції та Бельгії – з них €18 млрд у Франції. Ймовірно, основна частина цих коштів зберігається в BNP Paribas, але він, як і Crédit Agricole та Société Générale, відмовився коментувати ситуацію.

На відміну від Euroclear, який не зобов’язаний виплачувати Росії відсотки з отриманих коштів і вже направив «надприбутки» на підтримку $50-мільярдного кредиту Києву, комерційні банки можуть мати контрактні зобов’язання перед РФ. Це ускладнює їх включення до нової схеми, зазначило видання.

Єврокомісія пропонує, щоб у випадку нарахованих відсотків саме ЄС покривав потенційні зобов’язання банків перед російським центробанком.

У 2024 році Euroclear отримав €5,4 млрд доходів від заморожених активів РФ, а за перше півріччя цього року – €2,4 млрд. Однак французькі банки дистанціюються від дискусії. Французькі урядові структури також відмовляються коментувати ситуацію, попри те що на початку війни вони активно звітували про вилучення яхт та нерухомості російських олігархів.

Лідери ЄС розглянуть новий план кредиту для України на саміті за два тижні, і тиск на Францію лише зростатиме, пише FT.

Контекст

ЄС понад два роки обговорює юридично стійкий механізм використання заморожених російських активів для фінансування України.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Бельгія, на території якої розташований Euroclear, побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає залізних гарантій, що фінансові ризики чи можливі кроки Москви не ляжуть лише на неї.

Франція та кілька інших країн не хочуть надавати національні гарантії за позикою, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

Країни ЄС розподілять гарантії за кредитом для України в межах плану щодо €210 млрд заморожених активів. Найбільший потенційний внесок припаде на Німеччину – близько €52 млрд гарантій за позикою, яку пропонують забезпечити замороженими російськими активами, повідомило Politico з посиланням на отримані документи.