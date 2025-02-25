Понад 70 угод за три роки. DiXi Group дослідила, як «Росатом» поза санкціями веде експансію

За три роки війни в Україні російська корпорація «Росатом» уклала понад 70 міжнародних угод. Навіть у 2022 році, коли Росія посилила свою агресію проти України, «Росатом» підписав 21 угоду та меморандум, а в 2023 році їхня кількість зросла до 29. За підсумками 2024 року було укладено ще 24 угоди. Про це свідчать дані аналітичного центру DiXi Group.

Деталі

Експерти зазначають, що корпорація активно нарощує свою присутність у країнах Латинської Америки, Південно-Східної Азії та особливо Африки. Така стратегія спрямована на розширення впливу в регіонах, де традиційно домінували західні компанії.

Багато угод охоплюють не лише ядерну енергетику, а й ширшу співпрацю, що може призвести до довгострокової залежності цих країн від російських технологій, говорять аналітики.

DiXi Group наголошує, що «Росатом» дедалі більше виступає інструментом агресивної зовнішньої політики Кремля. Корпорація залишається світовим лідером за кількістю проєктів будівництва атомних електростанцій за кордоном – наразі це 33 енергоблоки.

Водночас Росія зберігає ключові позиції на традиційних ринках, зокрема через залежність країн ЄС із реакторами ВВЕР від російського ядерного палива. Хоча ці країни вже уклали контракти з альтернативними постачальниками, перехід буде поступовим.

Росія утримує близько 30% ринку збагаченого урану в США та Європі. Особливе занепокоєння викликає співпраця французької Framatome із російською компанією ТВЕЛ, яка виробляє ядерне паливо за російською ліцензією на заводі в Німеччині.

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Контекст

14 травня 2024 року тодішній президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє імпорт збагаченого урану з Росії. Цей документ раніше отримав схвалення від Сенату США.

Україна виступає за запровадження санкцій проти атомної промисловості Росії, вказуючи на порушення агресором, зокрема працівниками «Росатому», основних принципів ядерної та радіаційної безпеки. Ці порушення відбувалися під час бойових дій в Україні, зокрема в період окупації Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції в Європі.