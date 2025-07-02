Сенат США ухвалив фіскальний мегапакет Дональда Трампа, який об’єднує податкові пільги, скорочення соцвидатків і збільшення фінансування оборони, з мінімальною перевагою в один голос, пише WSJ . Тепер доля законопроєкту, назва якого «Один Великий красивий закон», – у руках Палати представників.

Деталі

Законопроєкт пройшов голосування у Сенаті з рахунком 51–50, вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс.

Що передбачає документ:

продовження податкових пільг зразка президентства Трампа 2017 року, у тому числі для високих доходів;

нові податкові бонуси для чайових, понаднормових годин і виробничого будівництва;

скорочення $930 млрд фінансування Medicaid (програми медичної допомоги малозабезпеченим) та продовольчої допомоги;

збільшення витрат на оборону та охорону кордону;

підвищення боргового ліміту США на $5 трлн, що вже викликало побоювання серед республіканців.

ліквідацію більшості «зелених» пільг для енергетики після 2027 року.

Останні правки допомогли здобути голос сенаторки Лізи Мурковські, яка вимагала помʼякшити удар по Алясці: зокрема, відтерміновано скорочення продовольчої допомоги та подвоєно фонд підтримки сільських лікарень до $50 млрд.

Троє республіканців – Пол, Тілліс і Коллінз – проголосували проти, приєднавшись до демократів. Пол виступив проти збільшення боргового ліміту на $5 трлн, Тілліс і Коллінз – через негативний вплив на лікарні та страхування.

Документ уже пройшов Палату представників у травні з мінімальним відривом – 215 проти 214, але через зміни в Сенаті його знову повернуть до Палати, де голосування має відбутися до 5 липня, згідно з планом Трампа.

Контекст

Цей фіскальний мегапакет – спроба Трампа реалізувати більшість своїх передвиборчих обіцянок одним законом. Він обʼєднує податкову реформу, масштабні скорочення Medicaid, жорсткі умови для отримання соцдопомоги, а також переорієнтацію енергетичних дотацій. Закон також піднімає боргову стелю на $5 трлн, що викликало серйозні суперечки серед республіканців.

Попри жорсткий тиск з боку адміністрації, десятки республіканців у Палаті представників виступають проти змін до Medicaid і порушення внутрішніх домовленостей щодо загального фіскального балансу. Зокрема, 37 конгресменів раніше підписали лист із вимогою, аби різниця між податковими пільгами та скороченням видатків не перевищувала $2,5 трлн. У новій версії – $3,3 трлн.

Демократи одностайно голосували «проти», звинувативши республіканців у перерозподілі ресурсів на користь багатих і бізнесу. «Вони проголосували не за своїх виборців, а за інтереси Трампа і його мільярдерів-друзів», – заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Розгляд законопроєкту у форматі «vote-a-rama» тривав понад 26 годин. Учасники голосування згадують нічні переговори, енергетики, морквяний пиріг і ковдри у холодному залі Сенату.