Сенат США продовжує розгляд масштабного законопроєкту Дональда Трампа про зниження податків і збільшення держвидатків. Документ викликав розбіжності всередині Республіканської партії щодо очікуваного збільшення держборгу на $3,3 трлн, пише Reuters .

Деталі

Республіканці в Сенаті в ніч на вівторок продовжували розгляд законопроєкту у форматі «vote-a-rama» – воно триває вже понад 16 годин. Такий формат дозволяє обійти правило 60 голосів підтримки, необхідних для проходження законів, і обмежити участь опозиції.

– воно триває вже понад 16 годин. Такий формат дозволяє обійти правило 60 голосів підтримки, необхідних для проходження законів, і обмежити участь опозиції. Процес «наближається до фіналу», хоча залишається невизначеність через складні бюджетні обмеження та численні поправки від демократів, сказав лідер більшості Джон Тун.

Законопроєкт обсягом 940 сторінок включає: значні податкові пільги для бізнесу й сімей; скорочення соціальних програм, зокрема Medicaid; фінансування військових і прикордонних ініціатив; заборону на медичні процедури, пов’язані з гендерним переходом; розширення перевірок мігрантів – зокрема дітей з татуюваннями, які можуть вказувати на зв’язки з бандами.

Контекст

За оцінками Бюджетного управління Конгресу США, вартість законопроєкту становить $3,3 трлн, що на $800 млрд більше, ніж у версії, яку раніше схвалила Палата представників.

Цей обсяг може додатково роздути держборг США, який уже перевищив $36 трлн. Частина республіканців заперечує ці цифри, вважаючи, що продовження чинної податкової політики не призведе до зростання боргу.

Натомість деякі міжнародні інвестори почали переглядати стратегії та зменшувати частку вкладень у держоблігації США, що може позначитися на вартісному обслуговуванні боргу.

Опозиція – єдина в оцінці ризиків. Лідер демократів Чак Шумер назвав документ «перерозподілом ресурсів на користь мільярдерів», який шкодить малозабезпеченим, зокрема через втрату доступу до медицини та зростання цін на електроенергію.

Спроби демократів змінити документ через поправки (наприклад, обмежити скорочення Medicaid або захистити сільські клініки) були відхилені. Зокрема, поправка сенаторки-республіканки Сюзан Коллінз, що передбачала $50 млрд підтримки сільській медицині, хоч і отримала підтримку 18 республіканців.