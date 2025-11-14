По результатам проведения аудита государственных компаний, который анонсировали после расследования НАБУ, будут приняты кадровые решения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Юлией Свириденко 14 ноября.
Подробности
- «Премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях, и мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты – направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования», – отметил президент.
- Он отметил, что результатами аудита Украина будет делиться с ключевыми партнерами за рубежом.
- «Говорили и о кадровых изменениях в правительстве – премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции», – добавил Зеленский.
Контекст
13 ноября Свириденко заявила о проведении аудита всех государственных компаний Украины, в частности энергетического сектора. В тот же день она внесла в Верховную Раду представление об увольнении Германа Галущенко с должности министра энергетики и Светланы Гринчук с должности министра юстиции.
Тимофей Милованов, экс-советник главы ОП Андрея Ермака (ноябрь 2020-го – сентябрь 2021-го), бывший член набсоветов «Энергоатома» и «Укроборонпрома», а также президент KSE, покидает должность в НС «Укроборонпрома», ранее он уже покинул НС «Энергоатома».
Приостановлен конкурс на должность руководителя «Оператора ГТС Украины», сообщила Свириденко. Решение принято после обнародования НАБУ материалов о возможных злоупотреблениях в НАЭК «Энергоатом», где упоминается одна из финалисток конкурса. По словам премьера, в таких условиях продолжение отбора противоречит принципам прозрачности, добропорядочности и доверия к процедуре.
Процесс возобновят после дополнительной проверки добропорядочности всех участников, подчеркнула она.
