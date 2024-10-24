Зеленський на Ставці доручив готувати внутрішній План посилення України (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки 24 жовтня доручив її членам підготувати внутрішній План посилення України. Про це йдеться в повідомленні президента у Telegram-каналі.

Деталі

«Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати», – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.

Пряма мова

«Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути», – заявив Володимир Зеленський.

Контекст

Про те, що Зеленський готує ще один План перемоги – внутрішній, раніше повідомило BBC Україна.

16 жовтня президент Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

17 жовтня під час Саміту ЄС він презентував цей документ західним партнерам. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його план і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Що пропонує партнерам Україна та чи можуть ці пропозиції спрацювати на практиці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.