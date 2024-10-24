Зеленський на Ставці доручив готувати внутрішній План посилення України (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки 24 жовтня доручив її членам підготувати внутрішній План посилення України. Про це йдеться в повідомленні президента у Telegram-каналі.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Деталі
- «Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати», – наголосив Зеленський.
- Він уточнив, що це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.
- За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.
Пряма мова
«Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути», – заявив Володимир Зеленський.
Контекст
Про те, що Зеленський готує ще один План перемоги – внутрішній, раніше повідомило BBC Україна.
16 жовтня президент Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.
17 жовтня під час Саміту ЄС він презентував цей документ західним партнерам. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його план і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.
Що пропонує партнерам Україна та чи можуть ці пропозиції спрацювати на практиці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.