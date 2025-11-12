Forbes Digital підписка
Зеленский инициирует увольнение министров юстиции и энергетики и обещает санкции против фигурантов дела «Энергоатома»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук и обратился к премьеру Юлии Свириденко с просьбой получить от них соответствующие заявления. Об этом он сообщил в своем обращении 12 ноября.

  • «Я считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях. Это вопрос доверия прежде всего. Если есть обвинения – на них нужно отвечать. Самым быстрым решением является отстранение от должности. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы эти министры подали заявления об отставке. Прошу народных депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления», – подчеркнул Зеленский.
  • Кабмин принял решение подать в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложение о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана, сообщила Свириденко.
  • Согласно статье 5 закона Украины «О санкциях», Кабмин имеет полномочия вносить такие представления. Если СНБО одобрит, санкции вводятся в действие указом президента Украины. Владимир Зеленский уже заявил, что подпишет соответствующий указ сразу после решения СНБО.

Контекст

В рамках уголовного производства подозрение объявлено семи лицам, пятеро из них задержаны. НАБУ не обнародует фамилии фигурантов. По информации народного депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, на опубликованных правоохранителями аудиозаписях упоминаются: Карлсон – совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич; Профессор – министр юстиции, экс-министр энергетики Герман Галущенко; Тенор – исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК «Энергоатом», бывший работник Генпрокуратуры Дмитрий Басов; Рокет – бывший советник Галущенко Игорь Миронюк.

Детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца «Квартала 95», а также у министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей в рамках расследования возможных коррупционных схем в энергетической отрасли. Хронологию событий можно прочитать здесь.

