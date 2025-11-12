Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит в НАЕК «Енергоатом» після оприлюднення НАБУ розслідування про можливу корупцію в енергетичній галузі. Робота аудиторів може тривати до 90 днів, повідомила пресслужба Мінекономіки 12 листопада.
Деталі
- Аудит закупівель в «Енергоатомі» має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії – у строк до 90 робочих днів.
- Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів, йдеться у повідомленні.
- 11 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому». За дорученням очільниці уряду Мінекономіки у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня має подати на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради. Робота зі списками можливих кандидатів вже розпочалася, повідомило міністерство.
Контекст
Як повідомила УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, 10 листопада вранці детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча. Слідчі дії також відбулися у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.
У межах розслідування НАБУ оприлюднило уривки аудіозаписів, що можуть свідчити про ймовірну корупцію в енергетиці. За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: постачальників примушували віддавати 10–15% від суми контрактів як «відкат». У разі відмови платежі блокували або контрагента виключали з реєстру.
У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець, які, за даними НАБУ, через зв’язки в Міненерго та «Енергоатомі» впливали на призначення, тендери й розподіл коштів.
11 листопада НАБУ оголосило підозру сімом особам, затримані п’ятеро фігурантів справи.
