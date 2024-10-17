Зеленський представить План перемоги в Єврораді та зустрінеться з генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський візьме участь у спільному засіданні Європейської ради, а також проведе зустрічі в Європарламенті та зустрінеться з генсеком НАТО. Про це голова держави повідомив сьогодні, 17 жовтня, дорогою до Брюсселя.

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Зеленський розповів, що візьме участь у спеціальному засіданні Євроради на рівні лідерів.

«Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо», – сказав Зеленський.

У планах – зустрічі в Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою, головами політичних груп та генсеком НАТО Марком Рютте.

«Ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою», – наголосив Зеленський.

Контекст

16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків. За словами президента, виконання Плану миру залежить від партнерів України, а не від Росії.

Зеленський розраховує, що Україна отримає запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, але про повноцінне членство наразі не йдеться, повідомила напередодні УП за результатами зустрічі президента з головами фракцій та груп у парламенті.

Війна в Україні закінчиться найближчим часом, заявив 16 жовтня премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед самітом ЄС. «Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока», – цитує Фіцо агенція TASR. За його словами, засідання Європейської Ради вкаже, коли це може статися, бо «несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО». Фіцо вважає, що це запрошення не буде «безкоштовним».