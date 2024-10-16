Зеленський очікує на запрошення України до НАТО найближчими місяцями

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна отримає запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, але про повноцінне членство наразі не йдеться. Про це пише УП за результатами зустрічі президента з головами фракцій та груп у парламенті 16 жовтня після представлення Плану перемоги.

Деталі

Учасники зустрічі обговорювали ключові тези Плану перемоги, запрошення України до НАТО, міжнародну підтримку та залучення КНДР у війну.

Зеленський пояснив кілька ключових моментів. За його даними, військові з КНДР уже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Очікується також прибуття кількох тисяч корейських солдатів найближчим часом.

Президент просив депутатів про міжнародну підтримку та адвокацію його Плану перемоги.

За словами Зеленського, до кінця листопада планується проведення другого Мирного саміту, де буде представлено фінальні документи. Голова держави розраховує, що на їх основі світ зможе примусити Росії до реальних переговорів.

Контекст

16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків. За словами президента, виконання Плану миру залежить від партнерів України, а не від Росії.

Війна в Україні закінчиться найближчим часом, заявив 16 жовтня премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед самітом ЄС. «Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока», – цитує Фіцо агенція TASR. За його словами, засідання Європейської Ради вкаже, коли це може статися, бо «несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО». Фіцо вважає, що це запрошення не буде «безкоштовним».

Раніше вже ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна відповідає критеріям для запрошення до членства в НАТО і може отримати його ще до наступного саміту Альянсу, який відбудеться 26–27 червня 2025 року в Гаазі.

Україна не отримала запрошення на членство в НАТО на самітах Альянсу у 2023 та 2024 роках. Торік у декларації саміту в Вільнюсі було закріплено без деталізації, що Україна отримає запрошення, коли всі члени НАТО на це погодяться «і будуть виконані умови». Найбільшим досягненням цьогорічного саміту у Вашингтоні стало включення в декларацію саміту слова «незворотне» у контексті членства України в Альянсі.

Детальніше про шлях України до Альянсу в інтерв’ю Forbes Ukraine розповідав голова делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв, який брав участь у Вашингтонському саміті.