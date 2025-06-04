Україна пропонує Росії припинити вогонь до зустрічі лідерів. Про це завив президент Володимир Зеленський на брифінгу 4 червня, пише Інтерфакс-Україна . Водночас він назвав «ультиматумом» російський меморандум з умовами завершення війни.

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«Ми пропонуємо русскім припинення вогню до зустрічі лідерів», – сказав Зеленський і додав, що Україна пропонує зустріч з понеділка в будь-який день.

«Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемось. Якщо немає жодного порозуміння, якщо немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню з американськими гарантіями посередництва», – пояснив президент.

Зеленський назвав «ультиматумом» російський меморандум з умовами завершення війни. За його словами, українська сторона не сприйматиме цей документ серйозно.

«Це ультиматум, і його не сприйматиме ні українська сторона, ніхто не сприйматиме серйозно, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум – непорозуміння», – сказав Зеленський.

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Контекст

У Стамбулі 2 червня відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Країна-агресор відкинула пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Україна отримала від російської делегації меморандум з умовами про припинення вогню, але вони майже не змінилися в порівнянні з попередніми, які Київ називав неприйнятними. Більше про переговори – тут.