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Зеленський пропонує Росії припинення вогню до зустрічі з Путіним

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Україна пропонує Росії припинити вогонь до зустрічі лідерів. Про це завив президент Володимир Зеленський на брифінгу 4 червня, пише Інтерфакс-Україна. Водночас він назвав «ультиматумом» російський меморандум з умовами завершення війни.

Деталі

  • «Ми пропонуємо русскім припинення вогню до зустрічі лідерів», – сказав Зеленський і додав, що Україна пропонує зустріч з понеділка в будь-який день.
  • «Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемось. Якщо немає жодного порозуміння, якщо немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню з американськими гарантіями посередництва», – пояснив президент.
  • Зеленський назвав «ультиматумом» російський меморандум з умовами завершення війни. За його словами, українська сторона не сприйматиме цей документ серйозно.
  • «Це ультиматум, і його не сприйматиме ні українська сторона, ніхто не сприйматиме серйозно, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум – непорозуміння», – сказав Зеленський.

Контекст

У Стамбулі 2 червня відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Країна-агресор відкинула пропозицію про 30-денне припинення вогню. 

Україна отримала від російської делегації меморандум з умовами про припинення вогню, але вони майже не змінилися в порівнянні з попередніми, які Київ називав неприйнятними. Більше про переговори – тут.

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