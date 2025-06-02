У Стамбулі 2 червня відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією . Вони продовжувалися близько години. Україна отримала від російської делегації меморандум про умови припинення вогню, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він розповів про домовленість обміну усіма тяжкохворими військовополоненими, особами від 18 до 25 років та тілами загиблих. Forbes Ukraine слідкує за подіями навколо перемовин.

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18:00 Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав «чудовими» перемовини між делегаціями України та РФ. «Сподіваюся, що Зеленський і Путін зустрінуться в Туреччині, а також приїде Трамп», – сказав він.

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17:55 Російська делегація задоволена підсумками другого раунду переговорів з Україною в Стамбулі, сказав Мединський в коментарі РИА Новости.

17:41 Мединський сказав, що РФ запропонувала Україні конкретне припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Це нібито необхідно для того, щоб можна було забрати тіла загиблих військових.

17:39 У списку дітей, яких просять повернути в Україну, 339 осіб, заявив Мединський. За його словами, серед них немає «жодної викраденої дитини», всі вони «були врятовані із зони бойових дій».

17:36 Росія у своєму меморандумі продовжує вимагати від Києва вивести війська з підконтрольних Україні частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, пише Axios з посиланням на неназваного українського чиновника.

17:35 Росія та Україна обміняють «всіх на всіх» важкохворих і осіб до 25 років, обмін торкнеться не менше 1000 осіб, сказав очільник російської делегації Мединський. Також, за його словами, РФ передасть 6000 тіл загиблих українських захисників.

17:16 Українська делегація отримала від російської сторони меморандум (з умовами для припинення вогню) і взяла час на його вивчення, повідомив Умєров. Він заявив, що Україна запропонувала провести наступний раунд переговорів наприкінці місяця – у проміжку між 20 та 30 червня.

16:58 Російська сторона не погодила припинення вогню і зустріч Зеленського з Путіним, розповів Умеров. Він повідомив, що делегації домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком від 18 до 25 років.

16:45 Делегації України та РФ домовилися про нові обміни, сказав Умєров під час спілкування зі ЗМІ. За словами міністра оборони, обміни будуть сфокусовані на поверненні молоді, а також на поверненні тіл загиблих за формулою «6000 на 6000».

16:24 Перемовини у Стамбулі завершилися – Україна та РФ обмінялися документами через турецьку сторону, повідомив президент Зеленський на пресконференції за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн. «Я очікую на доповідь міністра Умєрова. Вони обмінялися документами через турецьку сторону. Ми готуємо нове звільнення військовополонених», – сказав Зеленський.

16:18 Зустріч завершилася «не негативно», передає РИА Новости з посиланням на представника МЗС Туреччини. Продовження переговорів 2 червня не буде.

16:04 Під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою», – зазначив він.

16:01 Переговори завершилися: зустріч делегацій тривала близько години, повідомили російські державні агентства ТАСС, РИА Новости та Интерфакс.

Делегації України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня 2025 року. Фото: Getty Images Фото Getty Images

15:00 Другий раунд перемовин відкрив міністр закордонних справ Туреччини Фідан. Він анонсував розгляд питання про зустріч лідерів країн та обговорення припинення вогню.

14:52 Зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони розпочалася, повідомило МЗС України.

14:14 Перемовини ще не розпочалися, повідомила кореспондентка Суспільного зі Стамбулу. Рустем Умєров прибув до палацу Чираган раніше, щоб провести двосторонню зустріч із головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, наразі урядовці закінчили обговорення.

12:54 Українська та російська делегації прибули на місце проведення переговорів, повідомило Суспільне.

Делегації прибувають на місце перемовин. Фото: Getty Images Фото Getty Images

12:49 Якщо Росія підірве початкову програму для перемовин у Стамбулі – припинення вогню, звільнення полонених і повернення викрадених дітей – тоді необхідно терміново ввести нові сильні санкції, заявив президент Володимир Зеленський на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн 2 червня. За його словами, санкції повинні вразити російську енергетику, особливо нафту і танкери з обмеженням цін, а також російські банки і фінансовий сектор в цілому.

12:35 Члени української делегації у Стамбулі зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії, повідомив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, сторони узгодили позиції напередодні сьогоднішньої зустрічі між українською та російською делегаціями.

10:01 Українська делегація прибула до Туреччини для участі у другому раунді мирних переговорів. Зустріч із російською делегацією відбудеться сьогодні у Стамбулі другій половині дня, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Переговори заплановано розпочати о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі.

Делегація Росії, повідомляв 1 червня ТАСС із посиланням на джерело, також вилетіла до Стамбула. Делегацію РФ, як і на попередніх переговорах, очолює помічник президента РФ Володимир Мединський.

Контекст

Росія запропонувала провести другий раунд прямих переговорів у Стамбулі 2 червня. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва підготувала меморандум, який відображає її позицію щодо «всіх аспектів надійного подолання першопричин кризи», про що сторони домовлялися під час першого раунду.

Україна не одразу погодилася на переговори, наполягаючи на попередній передачі російського меморандуму. Натомість українська сторона передала свій меморандум російській делегації до початку переговорів.

Без попереднього меморандуму від Росії, який би чітко окреслював її позицію щодо перемир’я, Україна не вбачає перспектив у новому раунді переговорів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, цей документ необхідний для конструктивного обговорення позицій, інакше зустріч може виявитися неефективною.

Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яку, як і на першому етапі, очолює міністр оборони Рустем Умєров. Склад делегації залишився майже незмінним порівняно з першим раундом переговорів 16 травня, за винятком Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Генштабу ЗСУ, який цього разу не увійшов до складу.