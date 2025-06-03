Зустріч делегацій України та Росії знову не принесла очікуваного прориву на шляху до миру. Замість того, щоб погодитися на 30-денне перемир’я, Росія передала Києву меморандум , який відображає її позицію щодо «всіх аспектів надійного подолання першопричин кризи». Forbes Ukraine зібрав висновки з переговорів від WSJ , The Guardian , FT та NYT .

У понеділок, 2 червня, Україна та Росія провели другий раунд прямих мирних переговорів, які тривали менш як 90 хвилин. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, російську – радник президента РФ Володимир Мединський.

Під час переговорів не вдалося досягнути згоди щодо тимчасового перемир’я. Натомість російська сторона передала свої письмові пропозиції, які передбачають два варіанти його розвитку, передає The Guardian інформацію від російського державного агентства РИА. Один із них передбачає повне виведення українських військ з чотирьох регіонів. Другий варіант РИА описує лише як «пакет», що містить низку неуточнених умов.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 30 травня 20 найефективніших банків країни 2025

Серед цих умов NYT називає визнання Україною територіальних здобутків Росії, скорочення української армії, надання російській мові статусу офіційної в Україні та формальне зобов’язання дотримуватись нейтралітету, що виключає вступ до НАТО.

В окремому розділі пропозиції йдеться, що Росія погодиться на припинення вогню лише у разі виведення українських військ із чотирьох регіонів, які вона вважає своїми, або якщо Україна скасує мобілізацію, постачання озброєння з-за кордону та припинить акти диверсій проти Росії.

Під час брифінгу після переговорів Володимир Мединський заявив, що переданий українській делегації меморандум містить запропоновані «кроки до повного припинення вогню». Росія також запропонувала короткочасні перемир’я на два-три дні на окремих ділянках фронту, «щоб командири могли зібрати тіла своїх загиблих солдатів», передає його слова The Guardian.

Мединський не уточнив, де саме Росія пропонує такі локальні паузи.

Зустріч делегацій України та Росії на переговорах у Стамбулі 2 червня 2025 року. Фото Getty Images

(Не) мирні умови Росії

Російський меморандум «радше виглядає як набір ультиматумів, а не як серйозні пропозиції», відреагував президент України Володимир Зеленський на результат зустрічі в Стамбулі. Він підтвердив, що Росія запропонувала обмежене припинення вогню на два-три дні на окремих ділянках лінії фронту, щоб забрати тіла загиблих солдатів. Але Зеленський відкинув цю ідею як інсценування, спрямоване на те, щоб показати президенту США Дональду Трампу нібито готовність Путіна до миру, додає FT. Президент України назвав це спробою пом’якшити санкції проти Росії, а не реальним кроком до припинення війни.

Очікувалося, що під час другого раунду переговорів Росія та Україна обговорюватимуть свої умови мирної угоди або щонайменше припинення вогню. Але якщо українська сторона заздалегідь передала Росії свої пропозиції, то Москва відповіла своїм меморандумом лише під час зустрічі 2 червня, пише NYT. Українська делегація заявила, що їй потрібен тиждень на вивчення російського документа, що відтерміновує подальші обговорення.

«Ми не могли оперативно відреагувати на російські пропозиції», – сказав NYT заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця після переговорів.

Російська переговорна делегація під час перемовин у Стамбулі, 2 червня 2025 року.. Фото Getty Images

Мінімальний прогрес – гуманітарний обмін

Єдиним конкретним результатом понеділкових переговорів стала домовленість про обмін усіма тяжкохворими та пораненими військовополоненими, а також тими, кому ще не виповнилося 25 років, коментує NYT. Пізніше Зеленський повідомив журналістам, що кожна сторона поверне по 1000 полонених. Обидві сторони також оголосили про взаємну згоду на обмін тілами 6000 загиблих військовослужбовців.

Україна також передала російській делегації список викрадених Росією дітей, повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Мединський заявив, що Росія вивчить поданий Києвом список. Водночас політик наполягає, що «жодна дитина не була викрадена», а натомість багато українських дітей були «врятовані з зони бойових дій». Радник президента Росії також звинуватив Україну у перебільшенні кількості депортованих та у «спектаклі для сентиментальних європейців». За його словами, переданий список містить 339 імен.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році з України до Росії та Білорусі було вивезено десятки тисяч дітей, за даними Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльської школи громадського здоров’я.

Під час першого раунду перемовин у Туреччині 16 травня українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 осіб. 25 травня в Україну повернулося 303 українських захисники. Фото пресслужба Володимира Зеленського

Реакція США і роль Трампа

Перспективи миру залишаються далекими, попри місяці гучних зусиль президента США Дональда Трампа, який дедалі більше розчаровується у процесі перемовин через відсутність прогресу, коментує WSJ. Росія досі відкидає 30-денне припинення вогню, запропоноване США, і висуває максималістські вимоги для завершення вторгнення, яке триває вже четвертий рік. Попри погрози запровадити нові санкції проти Росії, Трамп поки що не зробив цього кроку.

Обіцянка Трампа «відійти від війни» є нереалістичною, вважають аналітики. «Це лише затягне бойові дії, – заявив WSJ Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні за адміністрацій Джорджа Буша та першого президентського терміну Трампа. – Це було б визнанням провалу».

Путін, видно, досі розраховує на те, що Трамп не захоче підтримувати Володимира Зеленського і радше дистанціюється від конфлікту, ніж запровадить обіцяні санкції проти російського нафтового експорту чи відновить масштабні постачання американської зброї Україні, додає WSJ.

Позиція Зеленського ще складніша через напружені стосунки з Трампом, які загострилися після зустрічі в Овальному кабінеті у лютому й призвели до тимчасового припинення надання розвідданих і військової допомоги з боку США. Попри це, Зеленський намагається демонструвати готовність до перемир’я, водночас відкидаючи драконівські вимоги Путіна, зазначає WSJ.