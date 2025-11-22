Президент України Володимир Зеленський підписав указ про формування української делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації. Про це йдеться в указі президента від 22 листопада.
Головою делегації призначено керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
До складу делегації увійшли:
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;
- начальник ГУР МО Кирило Буданов;
- начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;
- перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
- заступник голови СБУ Олександр Поклад;
- радник керівника ОП Олександр Бевз.
Президент уповноважив керівника делегації за погодженням із ним вносити зміни до її складу, а також доручив Кабінету Міністрів забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з діяльністю делегації.
Контекст
19 листопада низка провідних західних ЗМІ повідомила, що представники США та Росії спільно готують проєкт мирного плану для завершення війни в Україні. Деталі пропозиції – за посиланням.
Лінія фронту залишається базовою умовою будь-якої мирної угоди, а ЗСУ повинні зберегти повну здатність захищати суверенітет України, наголосив Президент Володимир Зеленський за результатами телефонних переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Він додав, що будь-які домовленості, що стосуються Європи, ЄС чи НАТО, можливі лише за згоди європейських партнерів або за консенсусом усіх союзників.
21 листопада Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що країна проходить один із найважчих етапів за всю історію та опинилася перед важким вибором: «складні 28 пунктів або надзвичайно важка зима». Повний текст звернення – тут.
