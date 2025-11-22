Президент України Володимир Зеленський підписав указ про формування української делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації. Про це йдеться в указі президента від 22 листопада.

Деталі

Головою делегації призначено керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

До складу делегації увійшли:

секретар РНБО Рустем Умєров;

заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;

начальник ГУР МО Кирило Буданов;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

заступник голови СБУ Олександр Поклад;

радник керівника ОП Олександр Бевз.

Президент уповноважив керівника делегації за погодженням із ним вносити зміни до її складу, а також доручив Кабінету Міністрів забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з діяльністю делегації.

Контекст

19 листопада низка провідних західних ЗМІ повідомила, що представники США та Росії спільно готують проєкт мирного плану для завершення війни в Україні. Деталі пропозиції – за посиланням.

Лінія фронту залишається базовою умовою будь-якої мирної угоди, а ЗСУ повинні зберегти повну здатність захищати суверенітет України, наголосив Президент Володимир Зеленський за результатами телефонних переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Він додав, що будь-які домовленості, що стосуються Європи, ЄС чи НАТО, можливі лише за згоди європейських партнерів або за консенсусом усіх союзників.

21 листопада Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що країна проходить один із найважчих етапів за всю історію та опинилася перед важким вибором: «складні 28 пунктів або надзвичайно важка зима». Повний текст звернення – тут.