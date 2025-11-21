Лінія фронту в Україні залишається відправною точкою для будь-якого мирного порозуміння, а Збройні сили України мають зберігати здатність ефективно захищати суверенітет країни. Про це йдеться у спільному пресрелізі за підсумками телефонної розмови канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та президента України Володимира Зеленського 21 листопада.

Деталі

Четверо лідерів домовилися «й надалі дотримуватися мети – довгостроково захищати життєво важливі європейські та українські інтереси». Зокрема, це означає, що «лінія зіткнення є відправною точкою для будь-якої угоди і що Збройні сили України мають зберігати здатність ефективно захищати суверенітет України», – зазначається в прес-релізі за підсумками розмови.

Крім того, будь-яка угода, яка стосується європейських держав, Євросоюзу чи НАТО, потребує схвалення європейських партнерів або консенсусу між союзниками.

Зеленський заявив, що Україна працює над документом, який підготували США, але це має бути план, що забезпечить реальний і достойний мир. Українська та європейські сторони тісно координують позиції та узгодили подальші кроки, додав президент.

Контекст

19 листопада низка провідних західних ЗМІ повідомила, що американські та російські високопосадовці спільно розробили проєкт мирного плану для завершення війни Росії проти України. Деталі плану – за посиланням.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що будь-яка мирна угода матиме реальні шанси на успіх лише тоді, коли її підтримають Україна та Європа.

У Білому домі зберігають стриманий оптимізм і сподіваються узгодити загальні рамки припинення війни в Україні ще до кінця листопада.

Президент Володимир Зеленський уже офіційно отримав текст американських пропозицій і найближчим часом планує обговорити їх безпосередньо з Дональдом Трампом.